Претставничкиот дом ќе се обиде да го прекине најдолгото затворање на владата во историјата на САД, со гласање за привремен пакет за финансирање за рестартирање на прекинатата помош за храна, исплата на стотици илјади федерални работници и оживување на застоениот систем за контрола на воздушниот сообраќај, пренесува Ројтерс.

Републиканците моментално имаат тесно мнозинство од 219 наспроти 213 во Претставничкиот дом. Но, се очекува поддршката на претседателот Доналд Трамп за законот да ја одржи неговата партија заедно наспроти жестокото противење од демократите во Претставничкиот дом, кои се лути што долгиот застој започнат од нивните колеги во Сенатот не успеа да обезбеди договор за продолжување на федералните субвенции за здравствено осигурување.

Осум демократи во Сенатот во понеделникот раскинаа со партиското раководство за да го усвојат пакетот за финансирање, со кој финансирањето ќе се продолжи до 30 јануари, оставајќи ја федералната влада на пат да продолжи да додава околу 1,8 трилиони долари годишно на својот долг од 38 трилиони долари.

„Мојот итен апел до сите мои колеги во Претставничкиот дом – тоа значи дека секој демократ во Претставничкиот дом – е внимателно да размислат, да се молат и конечно да го направат вистинското нешто“, изјави за новинарите републиканскиот претседател на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, кој го држеше својот дом на пауза речиси два месеци како тактика на притисок во преговорите за затворање.

Демократите во Претставничкиот дом остануваат категорично против, лути од договорот во Сенатот што дојде помалку од една недела откако демократите победија на изборите со висок профил во Њу Џерси, Вирџинија и Њујорк Сити, за кои многумина сметаа дека ги зајакнале нивните шанси за добивање продолжување на субвенциите за здравствено осигурување. Иако договорот поставува гласање за тие субвенции во Сенатот во декември, Џонсон не даде такво ветување во Претставничкиот дом.

„Доналд Трамп и републиканците веруваат дека кризата со прифатливоста на цените во Америка е измислена. Затоа овие екстремисти не направија ништо за да ги намалат високите трошоци за живот. Вие заслужувате подобро“, рече лидерот на демократите во Претставничкиот дом, Хаким Џефрис, во објава на социјалните мрежи во среда.

Доколку биде одобрен од Претставничкиот дом, пакетот за финансирање ќе мора да го потпише и да стане закон од Трамп, кој во вторник го прогласи усвојувањето на Сенатот за „многу голема победа“.

ОД ЗАТВОРАЊЕ НАЗАД ДО ЕПШТАЈН

Враќањето на Претставничкиот дом исто така значи дека Џонсон наскоро би можел да се соочи со гласање за објавување на сите некласифицирани досиеја поврзани со починатиот осуден сексуален престапник Џефри Епштајн, нешто на што тој и Трамп досега се спротивставуваа.

Џонсон во среда ќе ја положи заклетвата на демократката Аделита Гријалва, која победи на специјалните избори во септември за да го пополни местото во Аризона на нејзиниот починат татко, Раул Гријалва. Се очекува таа да го обезбеди последниот потпис потребен за петиција за принудување на гласање во Претставничкиот дом за ова прашање.

Тоа значи дека откако ќе ја изврши својата уставно задолжена должност за финансирање на владата, Претставничкиот дом повторно би можел да биде зафатен од истрага за поранешниот пријател на Трамп чиј живот и смртта во затвор во 2019 година предизвикаа безброј теории на заговор.

Пакетот за финансирање, исто така, содржи три законски апропријации за цела година за финансирање на воена изградба, земјоделски програми, вклучувајќи помош во храна за Американците со пониски приходи и операции на законодавната власт.

Пакетот би им овозможил на осум републикански сенатори да бараат стотици илјади долари отштета за наводни прекршувања на приватноста што произлегуваат од федералната истрага за нападот на американскиот Капитол на 6 јануари 2021 година од страна на поддржувачите на Трамп. Ретроактивно го прави нелегално во повеќето случаи добивањето телефонски податоци на сенатор без откривање и им овозможува на оние чии записи се добиени да го тужат Министерството за правда за отштета од 500.000 долари, заедно со адвокатски трошоци и други трошоци.