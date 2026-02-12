Претставничкиот дом на САД гласаше за укинување на царините на американскиот претседател Доналд Трамп за канадска стока, пренесува Би-Би-Си.

Со 219 гласа „за“ и 211 „против“, шест републикански пратеници им се придружија на демократите и ја поддржаа резолуцијата со која се бара да се укинат царините што Трамп и ги воведе на Канада минатата година.

Гласањето е во голема мера симболично бидејќи сè уште ќе треба да биде одобрено од Сенатот на САД, а потоа и од Трамп, кој е многу малку веројатно да го потпише за закон.

Од неговиот реизбор, Доналд Трамп воведе серија царини врз Канада, неодамна заканувајќи се со 100% данок на увоз како одговор на предложениот трговски договор на Канада со Кина.

Додека гласањето се одвиваше во Претставничкиот дом, Трамп објави на Truth Social: „Секој републиканец, во Претставничкиот дом или во Сенатот, кој ќе гласа против ТАРИФИТЕ сериозно ќе ги претрпи последиците во време на избори.“

„ТАРИФИТЕ ни дадоа економска и национална безбедност и ниеден републиканец не треба да биде одговорен за уништување на оваа привилегија“, додаде тој.

Гласањето се одржа откако претседателот на Претставничкиот дом на САД, Мајк Џонсон, сојузник на Трамп во Конгресот, неуспешно се обиде да ја блокира дискусијата на пратениците за царините на Трамп во Претставничкиот дом.

Со оглед на тоа што републиканците имаат тесно мнозинство во Претставничкиот дом на САД, шесте републикански пребегнувања, заедно со речиси обединетиот фронт од демократите, беа доволни за да се обезбедат гласовите.

Мерката ја предложи демократот Грегори Микс, кој рече дека Трамп „ги искористил царините како оружје“ против сојузниците и ја дестабилизирал глобалната економија.

„Овие царини не само што нанесоа огромна штета на нашите односи со Канада, туркајќи ги поблиску до Кина, туку ги зголемија и цените тука дома“, рече тој пред гласањето.

Претставникот Дон Бејкон од Небраска беше еден од шесте републиканци кои се приклучија на демократите во одобрувањето на мерката. Пред гласањето, тој рече дека „царините се „нето негативен“ ефект за економијата и се значаен данок што го плаќаат американските потрошувачи, производители и земјоделци“.

Законот сега оди во Сенатот на САД, каде што републиканците исто така го имаат мнозинството. Дури и ако ја надмине таа пречка, малку е веројатно дека ќе биде потпишан.

Одделно, царините на Трамп се соочуваат и со правен преглед, бидејќи Врховниот суд на САД наскоро треба да донесе одлука за случај во кој се доведува во прашање законското овластување на претседателот да ги наметне царините.

Микс, водечкиот демократ во Комитетот за надворешни работи на Претставничкиот дом на САД, рече дека мерката за Канада е првата од неколкуте закони што планира да ги предложи, а кои имаат за цел да го поништат препознатливиот трговски потег на Трамп.

„Нашата борба не запира тука“, рече тој во видео објавено онлајн пред гласањето. „Имам и резолуции за укинување на царините на Трамп за Мексико, за Бразил и за неговите глобални царини за Денот на ослободувањето“.