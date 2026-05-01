Претставничкиот дом го усвои застојаниот закон со кој повторно се отвора Министерството за внатрешна безбедност, со што се стави крај на рекордното 76-дневно затворање на агенцијата и се реши неизвесноста околу тоа дали илјадници федерални безбедносни работници ќе бидат платени во мај, пренесува Њујорк Тајмс.

Гласањето по кратката дебата стави крај на жестоката партиска борба поттикната од репресијата на претседателот Трамп против имиграцијата и тактиките на федералните имиграциски службеници кои смртно застрелаа двајца американски државјани за време на имиграциските акции во Минеаполис претходно оваа година. Преговорите меѓу Белата куќа и демократите, кои бараа нови ограничувања за службениците, не доведоа до никаков резултат, што доведе до застој што го прекина финансирањето на 14 февруари.

Токму спорот меѓу републиканците го држеше одделот затворен речиси еден месец, а Републиканската партија мораше да го заобиколи своето десно крило за да го протурка законот.

Републиканците и демократите во Сенатот постигнаа договор на 1 април за финансирање на сè освен на агенциите за спроведување на имиграцијата, ветувајќи дека ќе ги одобрат тие пари одделно во закон што демократите не можеа да го блокираат. Но, Републиканската партија во Претставничкиот дом… со недели одбиваа да дејствуваат по мерката, при што конзервативците одбиваа да гласаат за закон што не го финансираше ICE и граничната патрола.

Водачите на Претставничкиот дом конечно го разгледаа ова во четврток пред 12-дневна пауза и откако Белата куќа побара законот веднаш да се донесе.

„Дојде до ова“, рече претставникот Марк Алфорд, републиканец од Мисури, додека го нудеше законодавството на седницата на Претставничкиот дом. „Треба, не мораме, да им платиме на нашите работници во D.H.S.“.

Законодавството, кое Трамп го потпиша во закон кратко време по неговото усвојување, го финансира одделот до 30 септември, освен за спроведување на имиграцијата и царината и делови од царината и граничната заштита, кои добија претходен прилив на пари од закон само за републиканците. Републиканците во Претставничкиот дом и Сенатот сега промовираат ново законодавство што би внело дополнителни 70 милијарди долари во имиграциски операции до крајот на вториот мандат на Трамп, користејќи процес што би ја заштитил мерката од демократски филибастер.

Спикерот Мајк Џонсон седеше на гласањето за законодавството за финансирање и покрај охрабрувањето од Белата куќа да го усвои, додека членовите на Претставничкиот дом ги нападнаа своите колеги во Сенатот затоа што ги ставија во лоша политичка ситуација. За да се спречи вработените да работат без плата, Белата куќа ги префрли постојните средства за да ги покрие платите откако прекините во безбедносните проверки предизвикаа хаос на некои аеродроми. Но, администрацијата оваа недела предупреди дека ѝ недостигаат пари за да продолжи да го прави тоа.

Бидејќи некои републиканци сè уште се противат на тоа да се дозволи предлогот да се донесе, Џонсон беше принуден да прибегне кон маневар што го забрза донесувањето на закон, ограничувајќи ја дебатата и барајќи двотретинско супермнозинство за усвојување.

На крајот, противниците дури и не инсистираа на евидентирано гласање, иако некои, вклучувајќи го и претставникот Чип Рој, републиканец од Тексас, можеше да се чуе како извикува „Не“ додека се усвојуваше.

Демократите рекоа дека ќор-сокакот можеше да се реши пред неколку недели.

„Републиканците беа тие што беа непопустливи“, рече претставничката Роза ДеЛауро од Конектикат, виша демократка во Комитетот за апропријации. „Можеше да се направи пред 76 дена. Но, ќе го прифатам денес.“

Републиканците рекоа дека одобрувањето од страна на Претставничкиот дом во среда вечерта на планот за буџет што ќе го отвори патот за законот за спроведување на имиграцијата од 70 милијарди долари конечно го отвори патот за одобрување на планот за финансирање, кој беше усвоен во Сенатот на двопартиска основа пред неколку недели.

Г-дин Џонсон рече дека одобрувањето на резолуцијата за буџетот е „од клучно значење“ за ослободување на финансирањето за остатокот од одделот, давајќи им одредена гаранција на републиканците во Претставничкиот дом дека ќе бидат обезбедени доволно пари дури и ако демократите продолжат со блокадата. Претставничкиот дом и Сенатот треба да го разгледаат законодавството што ги обезбедува парите кога ќе се вратат кон средината на мај и да се обидат да го исполнат рокот на претседателот на 1 јуни за доставување на законодавството до неговата маса.

„Сега кога тоа поле е штиклирано, ни е дозволено да продолжиме и да го разгледаме остатокот од него“, рече г-дин Џонсон.

Претседателот во четврток призна дека го „отфрлил“ законот за трошење кога Сенатот првпат го испрати до Претставничкиот дом во март. Тој повторно го нарече „несоодветно составен“ и го критикуваше за нулирање на операциите за спроведување на имиграцијата.

„Направивме напад, и моравме“, рече тој.