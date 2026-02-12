Претставничкиот дом го усвои Законот за спасување на Америка, кој драматично ќе ги промени прописите за гласање со барање доказ за државјанство при регистрација на гласачи и значително ќе го ограничи гласањето по пошта, пренесува Гардијан.

Законодавството, кое беше усвоено со 218 гласови „за“ и 213 „против“, се соочува со тешка битка во Сенатот, велат блиските набљудувачи.

„Скептична сум дека Сенатот ќе гласа за овој закон, бидејќи овој закон оди подалеку од законот што веќе го испратија до Сенатот, [кој] не го разгледа“, рече Шена Белоус, државна секретарка на Мејн и демократски кандидат за гувернер.

Еден демократ, Хенри Куелар од Тексас, им се придружи на републиканците во усвојувањето на законот.

Претставничкиот дом претходно усвои верзија на Законот за заштита на американските гласачи – Законот за спасување – во 2024 година со три демократски гласа. Сепак, без одредена демократска поддршка во Сенатот, тој остана на маргините.

Законот „Спаси ја Америка“, воведен од Чип Рој од Тексас оваа година, ги проширува промените во законите за гласање во законот од 2024 година, додавајќи национален услов за лична карта со фотографија за гласање, со список на прифатливи идентификациски документи што е построг од многу држави кои веќе имаат барања за лична карта на гласачите. Студентските лични карти експлицитно не се дозволени.

Имплементацијата на барањата во оригиналниот закон, вклучително и барањата за доказ за државјанство, ќе стапи на сила веднаш, оставајќи ги државите да се борат да ги усогласат своите системи за гласање со новиот закон.

„Главната работа за овие закони е што тие сакаат да ги користат за да создадат впечаток дека нешто не е во ред во некои држави“, рече Гидеон Кон-Постар, виш советник за изборна инфраструктура во Институтот за одговорна влада. „Можете да ги опишете на навистина општ начин и звучат разумно. „О, доказ за државјанство. Па, секако секој треба да докаже државјанство“. Всушност, тоа е неверојатно тешко да се направи, а луѓето сведочат за своето државјанство под казна за лажно сведочење. Всушност, тоа е многу висок стандард.“

Слично на тоа, барањето за лична карта со фотографија за регистрација или гласање звучи разумно на прв поглед, сè до практичната примена на регистрацијата по пошта, рече Кон-Постар.

Центарот за право на сиромаштија во Јужна Англија проценува дека 21 милион Американци немаат ниту копија од изводот од матичната книга на родените ниту пасош. Тие потенцијални гласачи имаат поголема веројатност да бидат сиромашни или луѓе со различна боја на кожа, вели организацијата.

„Мора да го разгледаме ова во целост“, рече Ребека Карутерс, претседателка и извршен директор на Центарот за фер избори. „Целата поента на ова е да се ограничи кој може да гласа во оваа земја.“

Зошто тогаш Претставничкиот дом би се замарал со ова законодавство, знаејќи дека секој обид за промена на законите за гласање на федерално ниво би бил блокиран од демократски филибастер, а да не се соочи со непосреден предизвик во федералните судови?

Затоа што законот означува X на законодавната мапа за конзервативните државни законодавци.

„Постојат одредени државни законодавни тела кои, наместо да го прават она што е во најдобар интерес на нивната држава, тие слушаат што зборува овој претседател“, рече Карутерс. „Овој претседател дава секакви тврдења без податоци што би ги поткрепиле своите тврдења, без докази што би го поткрепиле она што го кажува, а има и некои пратеници кои се подготвени да предложат закони, закони за гласање, во државните законодавни тела низ целата земја.“