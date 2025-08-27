сре, 27 август, 2025

Претседателот Трамп и гувернерката Лиса Кук на суд ќе докажуваат дали има право да ја смени од функцијата

Обидот на Трамп да ја отстрани Кук е без преседан во 111-годишната историја на номинално независниот Одбор на Федералните резерви на САД

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Photo: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Гувернерката на Федералните резерви, Лиса Кук, ќе поднесе тужба за да го спречи претседателот Доналд Трамп да ја отпушти, изјави адвокатот на функционерката, започнувајќи нешто што може да биде долготрајна правна борба околу напорите на Белата куќа да ја обликува монетарната политика на САД.

„Неговиот обид да ја отпушти, само врз основа на писмо за упатување, нема никаква фактичка или правна основа. Ќе поднесеме тужба со која ќе ја оспориме оваа нелегална акција“, изјави адвокатот на Кук, истакнатата адвокатка од Вашингтон, Абе Лоуел.
Соопштението е издадено еден ден откако Трамп изјави дека ќе ја отпушти Кук, првата црна жена што служи во управното тело на централната банка, поради наводно измамничко и потенцијално криминално однесување поврзано со хипотекарните кредити што ги земала во 2021 година.
Обидот на Трамп да ја отстрани, е без преседан во 111-годишната историја на номинално независниот Одбор на Федералните резерви на САД, и е во согласност со неговиот стил на кршење на нормите и поттикнување на противниците да го оспорат на суд.
Ова следува по други, во голема мера успешни напори да се стават други елементи од американската влада под негова директна контрола. Откако се врати на функцијата во јануари, претседателот го надгледуваше заминувањето на стотици илјади државни службеници, распушти неколку агенции и задржа милијарди долари трошоци одобрени од Конгресот.
„Ни требаат луѓе кои се 100% над нивото на одговорност, а не изгледа дека таа беше“, им рече Трамп на новинарите на состанокот. Тој рече дека има неколку добри луѓе на ум да ја заменат Кук, но ќе се придржува до секоја судска одлука што ќе ја остави на работа.
Трамп изврши притисок врз ФЕД да ги намали каматните стапки за време на неговиот прв мандат во Белата куќа и ја засили таа кампања во последните месеци. Претседателот побара стапките да се намалат за неколку процентни поени и се закани дека ќе го отпушти претседателот на ФЕД, Џером Пауел, иако неодамна се повлече од тоа.
Заминувањето на Кук ќе му овозможи на Трамп да избере мнозинство од седумчлениот одбор на ФЕД, вклучувајќи двајца актуелни функционери и претстојната номинација на економистот од Белата куќа, Стивен Миран. Трамп рече дека може да го разгледа Миран, кого го номинираше за привремено место во одборот на Федералните резерви, чиј мандат треба да истече во јануари, за местото на Кук доколку тоа стане празно. „Волстрит џурнал“ објави дека за функцијата се дискутирало и за поранешниот претседател на Групацијата на Светска банка, Дејвид Малпас, долгогодишен сојузник на Трамп.

