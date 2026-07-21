Претседателот на Никарагва, Даниел Ортега, изјави дека неговата земја нема да одржи избори наскоро, изјава што ги нагласува напорите на моќникот да го продолжи своето речиси 20-годишно владеење и ги разбива надежите на опозицијата дека можеби ќе ги послуша нивните барања за демократско гласање, пренесува Асошиејтед Прес.

Објавата ефикасно ги откажа следните избори во Никарагва, првично закажани за ноември 2027 година, откако Конгресот, контролиран од владата, гласаше во јануари 2025 година за продолжување на петгодишниот претседателски мандат за една година.

Ортега зборуваше во неделата на годишнината од Сандинистичката револуција, која ја собори диктатурата на Сомоза во 1979 година и првпат го донесе на власт. Тој се врати на претседателската функција во 2007 година и оттогаш го преработи уставот, ја скрши политичката опозиција и ја зацврсти својата контрола врз практично сите гранки на никарагванската влада.

Од масовните протести во 2018 година, кои доведоа до крвава владина репресија во која загинаа стотици луѓе, Ортега и неговата сопруга и копретседателката Росарио Муриљо се држат на власт.

Ортега се прогласи за победник на изборите во 2021 година – гласање кое меѓународната заедница го смета за нелегитимно – откако ги затвори сите кандидати кои можеа да го победат. САД не го признаваат претседателството на Ортега.

„Нема да има повеќе избори“, рече Ортега во говор во кој го критикуваше својот долгогодишен противник, САД. „Партиите формирани од Јенкиите, поставени од режимот на Сомоза, кои се враќаат на власт – таа приказна е завршена.“

„Никогаш, никогаш, никогаш“, рече тој за какви било идни избори.

Противниците и групите за човекови права рекоа дека објавата во недела претставува ескалација, бидејќи Ортега дополнително го зацврстува својот притисок врз Никарагва.

Хуан Себастијан Чаморо, кандидат од 2021 година, кој беше зад решетки сè додека не беше ослободен во САД во 2023 година со повеќе од 200 други политички затвореници, рече дека објавата го открива долгогодишниот план на Ортега да ја консолидира власта во рацете на сандинистичката партија, слично на другите земји со еднопартиска власт како Кина и Куба.

„Ортега и Муриљо очигледно се плашат од идејата дека најмалото политичко отворање би можело да создаде услови за манифестирање на несогласување и да го загрози нивното држење на власт“, ​​рече Тицијано Бреда, виш аналитичар за Латинска Америка во независниот мониторинг за конфликти ACLED.

„Наместо да организираат наместени избори, тие одлучија целосно да ја елиминираат изборната конкуренција“, додаде тој.

Дани Рамирез Ајердиз, никарагвански адвокат и основач на Интерамериканскиот центар за правна помош за човекови права, кој истражува злоупотреби на владата Ортега-Муриљо од Аргентина, рече дека објавата „го открива лицето на диктатура која, без никаков срам, се зацврстила на власт“.

„Тоа укажува на потенцијално повисоко ниво на репресија против луѓето кои бараат отстранување на владата или одржување избори“, рече Рамирез Ајердиз.

Најмалку 46 лица се зад решетки во Никарагва од политички причини, според групата Механизам за признавање на политички затвореници, која ги следи случаите. Никарагва негира дека држи политички затвореници.

По американската воена операција во која беше заробен тогашниот претседател на Венецуела, Николас Мадуро, во јануарскиот напад, никарагванската влада изјави дека ќе ослободи повеќе затвореници, очигледно како обид да го спречи притисокот врз себе.

Но, немало никакви понатамошни активности и мала транспарентност по ова прашање. Оттогаш починал најмалку еден затворен активист.

Во последниве години, владата ослободи стотици затворени активисти, верски водачи и политичари – вклучувајќи и голем број претседателски кандидати за 2021 година – во САД и Гватемала, одземајќи им на многумина од нивното никарагванско државјанство и имот.

Ослободените опишаа дека биле држени во изолација и рекоа дека биле подложени на физичка и психолошка тортура.

Од 2018 година, Никарагва, исто така, затвори повеќе од 5.000 организации, претежно религиозни, и принуди илјадници да ја напуштат земјата. Порано во јули, владата на Ортега-Муриљо им ги одзеде лиценците за работа на голем број адвокати во она што експертите на ОН го нарекоа „чистка на правната професија“.