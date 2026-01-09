Претседателот на Колумбија, Густаво Петро, ​​изјави дека верува дека сега постои „вистинска закана“ од американска воена акција против Колумбија, во интервју за Би-Би-Си

Петро рече дека САД ги третираат другите нации како дел од американската „империја“. Ова доаѓа откако Трамп ѝ се закани на Колумбија со воена акција. Тој рече дека САД ризикуваат да се трансформираат од „доминација над светот“ во „изолација од светот“.

Тој, исто така, ги обвини агентите на американската Служба за имиграција и царина дека се однесуваат како „нацистички бригади“. Трамп значително ги прошири операциите на Службата за имиграција и царина на САД како дел од она што администрацијата го нарекува борба против криминалот и имигрантите кои нелегално влегле во САД.

По американските напади врз Венецуела и апсењето на Николас Мадуро, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека воена операција насочена кон Колумбија „звучи добро“.

Трамп, исто така, постојано му кажуваше на Петро да „внимава“, забележува Петро силно остро.

Трамп и Петро разговараа по телефон во среда вечерта, по што Трамп рече дека ќе се сретне со својот колумбиски колега во Белата куќа во „блиска иднина“. Пишувајќи на својата платформа Truth Social доцна во среда по повикот, Трамп го опиша својот разговор со Петро како „голема чест“. Колумбиски функционер во тоа време рече дека разговорот одразувал промена од 180 степени во реториката „од двете страни“.

Но, во четврток, тонот на Петро сугерираше дека односите не се значително подобрени.

Тој изјави за Би-Би-Си дека повикот траел нешто помалку од еден час, „поголемиот дел од него го окупирав јас“ и опфатил „трговија со дрога во Колумбија“ и ставот на Колумбија за Венецуела и „што се случува околу Латинска Америка во врска со САД“.

Петро остро ја критикуваше неодамнешната американска спроведување на законот за имиграција, обвинувајќи ги агентите на Службата за имиграција и царина на САД дека работат како „нацистички бригади“.

Претседателот Трамп честопати ја обвинува имиграцијата за криминалот и трговијата со дрога во САД, користејќи го тоа за да ги оправда операциите за спроведување на законот во голем обем, и ги обвинуваше земјите како Колумбија и Венецуела дека не прават доволно за справување со трговијата со дрога.

Откако се врати во Белата куќа, американскиот претседател испрати агенти на Службата за имиграција и царина на САД во градови низ целата земја. Агенцијата спроведува законите за имиграција и спроведува истраги за недокументирана имиграција. Исто така, игра улога во отстранувањето на недокументираните имигранти од САД.

Администрацијата вели дека депортирала 605.000 луѓе помеѓу 20 јануари и 10 декември 2025 година. Исто така, соопшти дека 1,9 милиони имигранти „доброволно се самодепортирале“, по агресивна кампања за подигање на јавната свест што ги охрабрува луѓето сами да ја напуштат земјата за да избегнат апсење или притвор.

Околу 65.000 луѓе биле во притвор на Службата за имиграција и царина на САД од 30 ноември 2025 година, според податоците добиени од проектот за имиграција на Transactional Records Access Clearinghouse, збирка владини податоци од Универзитетот Сиракјуз.

Оваа недела американски агент за имиграција застрела 37-годишен американски државјанин во градот Минеаполис, предизвикувајќи протести во текот на ноќта.

Федералните власти изјавија дека жената, Рене Никол Гуд, се обидела да ги прегази агентите за имиграција со својот автомобил, но градоначалникот на градот, демократот Џејкоб Фреј, рече дека агентот што ја застрелал дејствувал неодговорно и побарал од агентите да го напуштат градот.

Петро рече дека Службата за имиграција и царина на САД „достигнала точка каде што повеќе не само што ги прогонува Латиноамериканците на улиците, што за нас е навреда, туку ги убива и граѓаните на Соединетите Американски Држави“.

Тој додаде дека ако ова продолжи, „наместо САД да доминираат во светот – империјален сон – тоа се САД изолирани од светот. Империја не е изградена со изолација од светот“. Петро рече дека САД со „децении“ се однесуваат кон другите влади, особено во Латинска Америка, како кон „империја“ без оглед на законот.