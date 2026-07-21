Претседателката на Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, денеска оствари средба со претседателката на Република Индија, Друпади Мурму, која престојува во официјална посета на земјава. Посетата на Мурму е прва посета на индиски претседател на Македонија и претставува значаен чекор во развојот на билатералните односи меѓу двете држави.

На средбата двете претседателки разговарале за можностите за унапредување на политичката, економската и културната соработка, како и за зајакнување на контактите меѓу институциите и граѓаните на двете земји.

Силјановска-Давкова и Мурму размениле мислења за актуелни меѓународни прашања и ја истакнале важноста од почитување на принципите на меѓународното право, дијалогот и мирната соработка меѓу државите.

Посетата на индиската претседателка се одвива во рамки на нејзината турнеја низ регионот, а според индиското Министерство за надворешни работи, таа во периодот од 21 до 22 јули престојува во официјална посета на Македонија, при што се предвидени средби со највисоките државни претставници.

Во фокусот на разговорите се очекува да бидат и економските односи, можностите за зголемување на трговската размена, инвестициите, образованието, науката, технологијата и културната размена.

Средбата меѓу Силјановска-Давкова и Мурму доаѓа во период кога Македонија и Индија одбележуваат повеќе децении дипломатски односи, а двете страни последните години најавуваат интерес за поголема соработка во различни области.

Друпади Мурму е претседателка на Индија од 2022 година и втора жена на оваа функција во историјата на земјата. Нејзината посета на Скопје е дел од напорите за продлабочување на односите на Индија со земјите од Југоисточна Европа.