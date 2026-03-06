Косовската претседателка Вјоса Османи денеска го распушти парламентот и распиша предвремени избори откако пратениците не успеаја да изберат нов шеф на државата во уставниот рок.

Парламентот имаше рок до полноќ во четврток да избере претседател пред да заврши мандатот на Османи во април, но опозициските партии одбија да учествуваат во гласањето. Според законот на земјата, неуспехот да се избере нов претседател значи распишување предвремени парламентарни избори.

Овој потег го продолжува политичкиот ќорсокак во Косово, кое е најмладата нација во Европа и има аспирации да се приклучи на Европската Унија. Немаше функционална влада поголемиот дел од минатата година, бидејќи поделениот парламент не успеа да избере претседател со месеци.

Следните избори ќе бидат трети за нешто повеќе од една година.

Косово веќе одржа предвремени избори на 28 декември откако не успеа да формира влада по изборите во февруари 2025 година.

„Парламент кој не може да избере претседател не може да продолжи бесконечно да го влече процесот како што се обидуваат. Никој не треба да посакува уште еден политички циклус, особено во овој момент кога на земјата ѝ е потребна стабилност“, рече Османи.

Таа денеска треба да се сретне со политичките партии, пред да закаже датум за избори.

Убедливата изборна победа на партијата Самоопределување на премиерот Албин Курти во декември изгледаше веројатно дека ќе го заврши застојот. Во тоа време, многу политички аналитичари веруваа дека опозицијата ќе учествува во гласањата за избор на претседател.

Сепак, иако Самоопределување освои доволно места во парламентот за да формира влада, не успеа да го обезбеди учеството на опозицијата потребно за избор на претседател.

Опозиционите партии побараа консензуален кандидат, но Курти го номинираше својот министер за надворешни работи, Глаук Коњуфца.