сре, 15 октомври, 2025

Претседателката на ЕК Урсула фон дер Лајен денеска доаѓа во Скопје

Премиерот Мицкоски вчера изјави дека од претстојната посета на Скопје на Фон дер Лајен очекува реафирмирање на позицијата дека нашата стратешка цел останува полноправното членство во ЕУ

МетаОд: Мета

-

Фото: Влада на РСМ

Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европската комисија (ЕК) денеска попладне се очекува да пристигне во Скопје. Предвидено е да ја пречека премиерот Христијан Мицкоски во Владата. За во 15:50 часот закажана е тет-а-тет средба, по што треба да се одржи билатерална средба. Изјави за новинари, како што е најавено, не се предвидени.

Премиерот Мицкоски вчера изјави дека од претстојната посета на Скопје на Фон дер Лајен очекува реафирмирање на позицијата дека нашата стратешка цел останува полноправното членство во ЕУ, при што се надева дека во тој процес ќе има испорака и од страна на Унијата.

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
