Неколку недели откако новинарката на „Вашингтон пост“, Хана Натансон, напиша статија од прво лице за тоа како станала „шепотечка на федералната влада“ во весникот, бидејќи добила над илјада совети од федерални службеници негативно погодени од администрацијата на Трамп, одеднаш агентите на ФБИ и го запленија телефонот и лаптопите, пренесува Индипендент.

Извршувањето на федерален налог за претрес во домот на Натансон, кој беше дел од истрагата за владин изведувач обвинет за нелегално задржување на класифициран материјал, предизвика гнев кај новинарите и организациите за слободни медиуми.

„Претресите на редакциите и новинарите се обележја на нелиберални режими и мора да се осигураме дека овие практики нема да се нормализираат овде“, изјави во среда Институтот за прв амандман „Најт“.

Исто така, тоа доведе до тоа колегите на Натансон во „Пост“ да застанат во одбрана на почитуваниот новинар, забележувајќи дека тоа покажува дека администрацијата – предводена од претседател кој агресивно ги засили своите правни закани и напади врз медиумите – сега директно ги гони новинарите „затоа што се занимаваат со новинарство“.

Покрај тоа, некои во печатот се прашуваа дали ова конечно ќе го поттикне Џеф Безос, мегабогатиот сопственик на „Вашингтон пост“, кој го помести делот за мислења на весникот надесно во очигледен обид да ја добие наклонетоста на Доналд Трамп, да зборува против претседателот.

Натансон била дома кога агентите на ФБИ се појавиле во нејзината куќа во Вирџинија во среда наутро со налог за претрес. Истражителите го заплениле нејзиниот телефон, два лаптоп компјутери и часовник „Гармин“. Во налогот доставен до Натансон се вели дека ФБИ го истражува Аурелио Перез-Лугонес, системски администратор со дозвола за пристап до доверливи информации, кој бил обвинет за пристап и чување класифицирани разузнавачки информации пронајдени во неговата кутија за ручек и дома.

Иако истражителите ѝ кажаа на Натансон дека таа не е во фокусот на истрагата и во кривичната пријава моментално не се тврди дека Перез-Лугонес дистрибуирала класифицирани информации, главниот обвинител Пам Бонди и директорот на ФБИ, Каш Пател, ја обвинија Натансон за известување за „нелегално протечени информации“ и за ставање во опасност на „борци“.

„Покрај другите необичности во врска со оваа изјава, таа е неточна: изведувачот не е наводен протекувач – барем не засега (неговите обвиненија се за задржување, а не за ширење класифицирани информации). И тој беше уапсен минатата недела, не оваа недела“, забележа Кајл Чејни од Политико за твитот на Пател за претресот на домот на Натансон, додавајќи: „Владата се залагаше за неговото притворање, велејќи дека *може* да шири класифицирани информации ако биде ослободен. Но, засега нема обвиненија за тоа“.

Дополнително, не постои американски закон што експлицитно го прави нелегално новинарот да добива и објавува класифицирани информации, иако тоа речиси беше тестирано на суд откако основачот на Викиликс, Џулијан Асанж, беше обвинет според Законот за шпионажа во 2019 година. Подоцна тој ќе постигне договор за признавање на вина со владата во 2024 година.

Во е-пошта до редакцијата на „Пост“ во среда, извршниот уредник Мет Мареј го нарече претресот и запленувањето „вонредна, агресивна акција“ што е „длабоко загрижувачка и покренува длабоки прашања и загриженост околу уставната заштита на нашата работа“. Тој додаде дека весникот „има долга историја на ревносна поддршка за силни слободи на печатот“ и дека „целата институција стои зад тие слободи и нашата работа“.

Поранешниот извршен уредник на „Пост“, Марти Барон, исто така, во среда забележа дека ова е „јасен и ужасен знак дека оваа администрација нема да постави ограничувања на своите акти на агресија против независен печат“.

Забелешките на Барон ги повтори и новинарот на „Вашингтон пост“, Дру Харвел, кој објави на социјалните мрежи дека „ова е скандал“ пред да ја вклучи тревогата за постапките на администрацијата. „Важно е да се биде бистар во врска со тоа што значи оваа претреска на ФБИ“, напиша Харвел. „Администрацијата на Трамп гони новинар затоа што се занимава со новинарство“.

Други новинари на „Пост“ му рекоа на главниот медиумски аналитичар на Си-Ен-Ен, Брајан Стелтер, дека „сите се обидуваат да сфатат какви дополнителни мерки на претпазливост треба да преземеме“ и дека се „плашат за себе“, а сето тоа се прашува „како најдобро дополнително да ги заштитиме изворите и да го обезбедиме нашето известување и уреди“.

Сем Штајн од „Булварк“, во меѓувреме, беше еден од неколкуте новинари кои го повикаа Безос јавно да коментира за ова прашање, велејќи дека „ова е важен момент“ за шефот на „Амазон“ и дури „неговото отсуство да зборува за ова би било психички удар за весникот и индустријата“.

Организациите за слобода на говорот и печатот, исто така, изразија тревога поради исклучително реткиот претрес на домот на новинар од страна на ФБИ.

„Таргетирањето новинар во неговиот дом како дел од федералната акција за спроведување на законот е извонредна ескалација што удира во срцето на слободата на печатот. Владина акција, толку ретка и агресивна, сигнализира растечки напад врз независното известување и го поткопува Првиот амандман. Намерата е да ги заплаши изворите и да ја отежни способноста на новинарите да собираат вести и да ја повикаат владата на одговорност“, изјави директорот на програмата за новинарство и дезинформации на ПЕН Америка, Тим Ричардсон.

„Таквото однесување почесто се поврзува со авторитарни полициски држави отколку со демократски општества кои ја признаваат суштинската улога на новинарството во информирањето на јавноста“, додаде Ричардсон. „Министерството за правда и ФБИ мора веднаш да дадат јасно, јавно оправдување зошто е преземена таква екстремна мерка против новинар, а Конгресот мора да обезбеди соодветен надзор.“

Извршниот директор на Институтот Најт, Џамил Џафер, изјави дека претресите на новинари бараат „интензивен надзор бидејќи ваквите претреси можат да го одвратат и попречат известувањето што е од витално значење за нашата демократија“, додавајќи дека Бонди „ги ослабе упатствата“ што требаше да го заштитат слободниот печат.

„Министерството за правда треба јавно да објасни зошто верува дека овој претрес бил неопходен и законски дозволен, а Конгресот и судовите треба внимателно да го испитаат тоа објаснување“, продолжи Џафер. „Претресите на редакциите и новинарите се обележја на нелибералните режими и мора да се осигураме дека овие практики нема да се нормализираат овде.“

Националниот прес-клуб забележа дека иако истрагите за протекување информации не се нови, „претресот на домот на новинарот ја преминува границата што долго време се избегнуваше токму поради застрашувачкиот ефект што може да го има врз законското собирање вести и односите со изворите.“ Организацијата додаде дека „земјата треба сериозно да ги сфати“ случаите кога тие заштити се чини дека се во опасност.