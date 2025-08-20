сре, 20 август, 2025

Претрес во Штип, пронајдени оружје и муниција, приведени три лица

Службениците извршиле претрес во дом Е. Д., каде биле затекнати Н.Р. и В.М., при што пронашле и одзеле три автоматски пушки калибар 7,62мм, пет метални рамки за автоматска пушка со по 30 куршуми калибар 7,62мм и две метални рамки за автоматска пушка со по 20 куршуми калибар 7.62мм

Антонија ПоповскаОд: Антонија Поповска

-

Фото: Фејсбук профил на МВР

Полициски службеници од отсекот за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Штип, вчера ги лишиле од слобода Е.Д. (21), Н.Р. (38) и 26 годишната В.М., сите од Штип.

Како што информира МВР, службениците извршиле претрес во дом Е. Д., каде биле затекнати Н.Р. и В.М., при што пронашле и одзеле три автоматски пушки калибар 7,62мм, пет метални рамки за автоматска пушка со по 30 куршуми калибар 7,62мм и две метални рамки за автоматска пушка со по 20 куршуми калибар 7.62мм.

„Лицата биле задржани во полициска станица и по целосно доументирање на случајот, во координација со јавен обвинител, ќе бидат поднесени соодветни пријави“, информираат во МВР.

 

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
