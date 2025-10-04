Препорака за скорешна игра – Wayfinder е на 60% попуст на Steam

Играта е од девелоперите Airship Syndicate кои во стартот на играта соработуваа и со фирмата Digital Extremes студиото што ја направи и одржува Warframe-кои пак уште во раниот развој на играта им откажаа поддршка

Wayfinder е одлична игра што се игра и самостојно и со три играчи во co-op. Тематски е мешавина од епска и научна фантастика, дека има оружја од мечови до пушки и до користење магии и технологија.

Играта е од девелоперите Airship Syndicate кои во стартот на играта соработуваа и со фирмата Digital Extremes студиото што ја направи и одржува Warframe-кои пак уште во раниот развој на играта им откажаа поддршка. Моментално на Steam играта Wayfinder е на 60% попуст и наместо редовната ионака пристапна цена од 24,50 евра чини 9,80 евра и промоцијата трае до шести октомври.

Првично основната верзија од Wayfinder беше наменета да биде исклучиво мрежна игра на интернет односно MMORPG игра која на почетокот во ран пристап имаше проблеми со стартот во стилот на сите најлоши проблеми што може ММО да ги има: дисконектирање, тешко влегување во игра, нестабилна врска и сецкање на играта, преоптеретен кеш-шоп за скинови и ајтеми и ред други негативности.

Но откако Digital Extremes тотално ги напуштија главните девелопери на Wayfinder – Airship Syndicate тие најдоа начин да ја доправат и преправат играта (инвестирајќи и од лични заштеди) до крај со тоа што го сменија моделот на Single Player игра што може да се игра и без интернет, а доколку се користи интернет има co-op опција за тројца играчи како на пример моделот на играта Remnant From The Ashes.

А сите кеш-шоп ајтеми од продавницата за микротрансакции ги преместија да може да се наоѓаат во ковчези и како награди при поминување босеви. Loot системот е сличен како на Diablo и Borderlands игрите, а повеќето оклопи и оружја потсетуваат и на одредени скинови од World of Warcraft. Во следното видео се прикажани сите главни козметички сетови во Wayfinder:

Исто така арт стилот на играта е многу впечатлив и иако потсетува на игрите од Fable серијалот, акцијата и атмосферата од Kingdoms of Amalur: Reckoning и карактеристиките и зоните од Monster Hunter Rise меѓутоа сепак се издвојува како многу подобар нов стил од претходниве споменати игри, каде небото, градбите и природата се впечатливо оригинални со различна атмосфера од било што претходно видено во видеоигрите со доза на хорор и гротестка.

Но не до степен на одбивност туку добро избалансирана естетика во согласност со целиот сетинг со сличност на анимирани филмови. Во раниот пристап играта имаше една и пол зона, а сега има три целосни големи зони за играње кои се самостојно изработени од оригиналните девелопери Airship Syndicate кои не се откажаа од изработката на играта -наспроти негативните очекувања и ја трансформираа во навистина забавна и добра игра во сегашната состојба на Co-op ARPG игра.

Играта изобилува со акција и има и Dungeon-и, посебни нивоа каде што континуирано се фармаат босеви и дури и спореден систем за усовршување на одредени билдови. Пред транзицијата од ММО во ARPG ликовите во играта беа фиксно врзани за оружјата, на пример одреден лик можеше да користи само пушка, но по промените може да користи и меч -што важи за варитетот на сите ликови во играта сега.

Приказната во играта не и е најсилна страна затоа што е оставена и само малку изменета од првичната ММО верзија, но сепак има пресврти -а е разбирливо дека девелоперите повеќе се фокусирале на слеаноста на самата акција и општото исполирање на комбатот. Сепак како непишано правило е дека комбатот е најбитниот елемент во секоја игра -затоа што играчите при играње било која игра најчесто го играат комбатот- борбите дека на тоа е фокусирано главното време поминато во видеоигра.

Исто така се отклучуваат и сосема нови ликови, а најновиот лик е Грендел -берзеркер базиран на гнев и варварски стил на борба.

Сепак, за самата игра има само DLC додаток наречен Critical Role Support Pack што може да се докупи кој исто така е на попуст но од 50% и наместо редовната цена од 19,50 евра чини 9,75 евра до шести октомври -а сите додатни микротрансакции од порано се исфрлени од играта и нема да бидат додадени нови.

Ако имавте проблеми да ги разберете термините во овој напис, имаме водич за гејмерски термини што ги објаснуваат сите нејасни фрази, што може да го консултирате на следниов линк.

Ви ја препорачуваме оваа игра -затоа што е релативно евтина и на моментален попуст, а се работи за солидна игра што ќе ви пружи долги часови забава ако навлезете во редовно играње. Но сепак проверете дали вашиот компјутер ќе може да ја поддржи затоа што е графички захтевна. Минимум спецификациите за Персонален Компјутер ги пишува најдолу на главната страница на играта Wayfinder на Steam.