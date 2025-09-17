Премиери на „Јон Вардар против Галаксијата“ во Кина, Германија и Романија

Македонскиот анимиран филм „Јон Вардар против Галаксијата“ во наредните недели ќе биде прикажан на три престижни фестивали, Меѓународниот филмски фестивал на патот на свилата во Кина, Фестивалот за детски и младински филмови Шлингел во Германија и Галактички Имагинариум во Романија.

Меѓународниот филмски фестивал на патот на свилата во Кина е еден од најголемите културни настани во Азија и вистинска раскрсница на светските кинематографии. На неговите досегашни изданија учествувале големи имиња како Лук Бесон, Асгар Фархаади, Софи Марсо. Амос Гитаи и Џеки Чен.

Со своето 30-то јубилејно издание, Фестивалот за детски и младински филмови Шлингел е еден од најголемите и најзначајни европски фестивали за детски и младински филм. Таму се прикажуваат внимателно селектирани остварувања што ја слават креативноста и разновидноста во светското детско кино.

Романскиот Галактички Имагинариум пак, се одржува во Тимисоара и е специјализиран фестивал за фантастика и научна фантастика.

„Неверојатно е чувството да видиш како една македонска приказна за помалку од две недели патува од Кина, преку Германија, па сè до Романија. Овие три фестивали се различни по својот карактер – еден е светски гигант, другиот е европска институција за детска публика, а третиот е специјализиран за фантастика. За мене тоа е доказ дека филмот зборува универзален јазик. Се надевам дека публиката насекаде ќе ја почувствува иста радост и возбуда како и ние кога го создававме,“ изјави режисерот Гоце Цветановски.