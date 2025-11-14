Прекинот на владата во САД заврши, но, стотици илјади федерални работници се враќаат по 43 дена во сè освен нормалност, изјавија вработени од целата земја, пренесува Си-Ен-Ен.

Доцнењата и откажувањата на летовите ќе продолжат додека персоналот на контролорите на летање се враќа. Работниците кои не добиле плата со недели, сепак ќе мора да чекаат за заостанати плати. Грантовите за истражување ќе бидат одложени. Економските извештаи веројатно ќе бидат отфрлени. Ќе мора да се поминат шест недели е-пошта и гласовни пораки.

И за три месеци, тие можеби ќе мора повторно да се соочат со турбуленции: Договорот што претседателот Доналд Трамп го потпиша во среда вечерта го финансира поголемиот дел од владата само до јануари.

„Нема враќање во нормала во овој договор бидејќи сè што прави е да се пробие до 30 јануари“, рече Макс Стиер, претседател и извршен директор на Партнерството за јавна служба, непартиска непрофитна владина организација.

„Малку е како федералната работна сила да ќе се врати во својата куќа по ураган, а на хоризонтот има уште една бура.“

Федералните работници рекоа дека затворањето на владата е извичник покрај месеците хаос, бидејќи администрацијата на Трамп намали работни места, а во некои случаи и цели агенции откако претседателот ја презеде функцијата во јануари. Администрацијата се обиде да отпушти повеќе федерални работници кога започна затворањето, но краткорочниот договор за финансирање ги запре тие отпуштања до крајот на јануари.

„Ќе биде стресно за сите“, рече Јоланда Џејкобс, претседател на Американската федерација на владини службеници Локал 2883 и вработена во Центрите за контрола и превенција на болести. „Можеме само да почнеме да замислуваме колку ќе биде тешко сè повторно да функционира, особено затоа што веќе се мачевме на многу начини пред да се случи затворањето.“

За американската јавност, долготрајните ефекти од затворањето би можеле да се чувствуваат со месеци или дури и години на аеродромите во земјата. Во меѓувреме, оние што примаат владина помош како што се купони за храна со нетрпение очекуваат владата конечно да добие средства.

Федералните работници кои се враќаат на работа во четврток ќе треба да проценат како да се справат со заостанатите задачи од повеќе од шест недели. Федералните вработени кои не се сметаат за неопходни беа отпуштени во текот на целиот прекин на работата.

Од безбедноста на храната и НАСА до образованието и националните паркови, федералната работна сила веќе имаше недостиг на персонал по широките намалувања на бројот на вработени од DOGE претходно оваа година, за што вработените изјавија за CNN дека ќе биде уште потешко да се извлече од прекинот на работата.

„Овој момент ќе изгледа многу поинаку отколку во 2019 година (по последното затворање на владата) кога овие канцеларии беа целосно екипирани“, рече вработен во Министерството за образование.

Втор вработен во образованието изјави за CNN дека им било кажано да ги проверуваат своите е-пошти само во одобрено време за да бараат известувања за отпуштање со „намалување на силата“ – и да се осигурат дека нивните компјутери не се заклучуваат по 30 дена.

Беше „срцето болно“ да се види како е-поштата се натрупува, рече лицето, вклучително и со очајни молби од родители на деца со попреченост кои поднесоа случаи за дискриминација до Канцеларијата за граѓански права на одделот. Друг службеник за образование процени дека, за време на затворањето, до канцеларијата, која се занимава со обвинувања за дискриминација против ученици со попреченост, биле поднесени повеќе од 2.000 жалби.

Ќе бидат потребни денови за лабораториите што се користат за тестирање на храна и спречување на болести што се пренесуваат преку храна во Администрацијата за храна и лекови да се вратат во полн капацитет во лабораториите за тестирање на агенцијата, рече еден вработен во Програмата за човечка храна на агенцијата.