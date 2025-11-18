Поради падот на системот на Клаудфлер, беа недостапни речиси сите онлајн медиуми во Македонија, вклучувајќи ги и популарните агрегатори на вести.

Cloudflare, компанија која им помага на веб-страниците да го обезбедат и управуваат со нивниот интернет сообраќај, има проблеми со својата глобална мрежа, соопшти компанијата рано во вторник, што го наруши сервисот на многу веб-страници и апликации.

„Cloudflare е свесен за проблемот и истражува проблем кој потенцијално влијае на повеќе клиенти“, објави компанијата во ажурирање на статусот кратко пред 7 часот наутро. „Работиме на разбирање на целосното влијание и ублажување на овој проблем“.

Во ажурирање околу 20 минути подоцна, се вели дека прекините почнале да се намалуваат: „Гледаме дека услугите се опоравуваат, но клиентите може да продолжат да забележуваат повисоки од нормалните стапки на грешки додека продолжуваме со напорите за санација“.

Cloudflare обезбедува алатки за да им помогне на веб-страниците да се борат против сајбер нападите и ефикасно да вчитуваат содржина.

Се чини дека повеќе онлајн услуги биле погодени од проблемите во Cloudflare, вклучувајќи го X (порано Twitter) и онлајн играта League of Legends.

Spotify, Amazon и OpenAI исто така доживеале прекини, објави DownDetector, онлајн тракер за прекини.

Прекинот доаѓа речиси еден месец откако „Амазон веб сервисис“ имаше проблеми со својата услуга, прекинувајќи широк спектар на онлајн услуги со часови.