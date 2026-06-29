Тешка сообраќајна несреќа утрово се случила на автопатот кај надвозникот на влезот кон Меѓународниот аеродром Скопје, објавија локалните медиуми повикувајќи се на објава од ЈП „Македонија пат“ и Автомото сојузот на Македонија. Во несреќата се превртел автомобил, а според првични информации од очевидци има повеќе повредени лица.

Од ЈП „Македонија пат“ информираат дека од 06:06 часот е прекинат сообраќајот на автопатот Куманово – Велес, кај исклучокот од Скопје кон аеродромот. Сообраќајот во овој дел е целосно во прекин, а возилата се пренасочуваат преку клучката Рафинерија кај Миладиновци.

Полициски екипи вршат увид на местото на несреќата, наведува Слободен печат.

Од ТАВ Македонија потврдиле дека е изменет режимот на движење кон терминалната зграда. Според објавеното, возилата се насочуваат по алтернативни правци, а пристапот е овозможен преку стариот влез на аеродромот.

Засега не е познато кога ќе биде нормализиран сообраќајот на главниот приод кон аеродромот, наведува истиот извор.

Извори: Слободен печат