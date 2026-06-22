Првата рунда разговори меѓу високи американски и ирански претставници во Швајцарија заврши, соопштија медијаторите, по напнатиот старт обележан со објавата на Техеран дека повторно го затворил Ормускиот теснец и повторувањето на заканите на американскиот претседател Доналд Трамп за продолжување на нападите врз Иран.

Во заедничка изјава од земјите-посредници Катар и Пакистан се вели дека САД и Иран се согласиле на мапа на патот кон конечен договор во рок од 60 дена. Техничките разговори ќе продолжат до крајот на неделата во швајцарското планинско одморалиште Бургеншток, во сопственост на Катар, според соопштението, кое го објави Министерството за надворешни работи на Катар.

Страните се согласија на механизам за прекин на борбите во Либан и отворија комуникациска линија за да се обезбеди безбеден премин за комерцијалните бродови низ спорниот теснец, се вели во соопштението.

Потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, започна разговори со иранските претставници во неделата според условите на меморандумот за разбирање постигнат минатата недела за продолжување на кревкото примирје од април за најмалку уште 60 дена. Дискусиите продолжија до раните утрински часови денеска.

Во објава на социјалните мрежи, иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, изјави дека неговата земја обезбедила ослободување од извоз на нафта и петрохемикалии, ослободување на дел од замрзнатите средства и започнување на план за реконструкција и развој на Иран.

Белата куќа немаше непосреден коментар кога беше прашана дали разговорите на високо ниво засега се завршени.

Непосредно пред официјалното започнување на разговорите во недела, „Фокс њуз“ објави дека Трамп рекол дека им рекол на иранските претставници „нема да имате земја“ ако се обидат повторно да го затворат теснецот. Трамп, исто така, ја повтори претходната закана дека САД ќе го преземат водниот пат и евентуално ќе наплатат своја такса, соопшти „Фокс њуз“.

Трамп изјави дека се согласил со меморандумот за разбирање од минатата недела за да се спречи глобална економска депресија од високите цени на нафтата предизвикани од затворањето на теснецот. Цените на нафтата паднаа во текот на изминатата недела на нивоа невидени од почетокот на војната на 28 февруари со нападите на САД и Израел врз Иран.

По заедничката изјава, фјучерсите на суровата нафта Брент дополнително паднаа, паѓајќи за повеќе од 1 долар на 79,44 долари за барел.

Американски и ирански извори дадоа одделни извештаи за разговорите во Швајцарија.

Полуофицијалната иранска новинска агенција Тасним, повикувајќи се на информиран извор, соопшти дека откако заканите на Трамп станаа јавни, иранската делегација одбила да се врати во просторијата каде што се воделе разговорите, иако пораките сè уште се разменувале преку пакистански и катарски посредници.

Според изворот на Тасним, Иранците рекле дека почетокот на преговорите за нуклеарните прашања бара исполнување на други делови од Меморандумот за разбирање, вклучително и ослободување на замрзнатите средства и американските ослободувања со кои се овластува извозот на иранска нафта.

„Иранците никогаш не заминаа и сè уште се тука, се состануваат и преговараат до доцна во ноќта“, изјави за Ројтерс американски дипломат вклучен во разговорите. „Разговаравме за теснецот, Либан, нуклеарните прашања и деталите за спроведување на Меморандумот за разбирање, меѓу другите теми.“

Договорот повикува на повторно отворање на Ормускиот теснец, точка на гушење за глобалните енергетски испораки, и прекинување на сите непријателства, вклучително и во Либан, каде што Израел продолжи да извршува смртоносни напади додека иранскиот сојузник Хезболах пука врз израелски цели.