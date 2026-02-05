Украинските и руските преговарачи одржаа продуктивна прва рунда мировни преговори предводени од САД во Абу Даби, додека Вашингтон бара начин да се стави крај на речиси четиригодишната војна во Украина. Дводневните трилатерални разговори што треба да продолжат денеска доаѓаат откако Володимир Зеленски ја обвини Москва дека го искористила енергетското примирје поддржано од САД минатата недела за да складира оружје пред да започне рекорден број напади со балистички ракети врз Украина.

Рустем Умеров, главен преговарач на Украина и шеф на нејзиниот совет за национална безбедност и одбрана, рече дека разговорите биле суштински и продуктивни, фокусирани на конкретни чекори и практични решенија. Американски функционер, кој даде коментар за Ројтерс под услов да остане анонимен, исто така ги нарече разговорите продуктивни. Зеленски рече дека е клучно разговорите да доведат до вистински мир, а не да ѝ понудат на Русија нова можност да ја продолжи војната. Партнерите на Украина, рече тој, мора да извршат поголем притисок врз Москва.

„Тоа мора да се почувствува сега“, рече Зеленски. „Луѓето во Украина мора да почувствуваат дека ситуацијата навистина се движи кон мир и крај на војната, а не кон Русија која користи сè во своја корист и продолжува со нападите.“

Тој додаде дека Украина очекува разговорите наскоро да доведат до нова размена на затвореници.

Претседателот, во интервју за телевизискиот канал Франс 2, рече дека бројот на украински војници убиени на бојното поле како резултат на војната со Русија се проценува на 55.000.

И покрај обновените дипломатски напори од страна на администрацијата на Трамп, изгледите за одржлив мировен договор остануваат нејасни, при што Москва продолжува да ги притиска своите максималистички територијални барања. Кремљ постојано повторува дека секое решение мора да вклучува отстапување на целиот источен регион Донбас од страна на Украина, вклучувајќи ги и областите што се уште се под украинска контрола. Киев ги отфрли таквите услови, велејќи дека конфликтот наместо тоа треба да се замрзне по сегашната линија на фронтот и исклучувајќи какво било еднострано повлекување на своите сили.

Остануваат и други големи пречки. Москва изјави дека нема да толерира европски трупи на украинска почва, услов што Киев го смета за суштински за веродостојни безбедносни гаранции. Во вторникот, говорејќи пред украинскиот парламент, генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, рече дека европските сојузници се обврзале да распоредат сили во Украина откако ќе се постигне договор – предлог што Русија досега категорично го отфрли.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, во средата изјави дека руските сили ќе продолжат да се борат сè додека Киев не донесе одлуки што би можеле да ја завршат војната, нагласувајќи го тврдиот став на Москва дури и кога преговорите продолжија. Киев доби дипломатски удар пред разговорите кога Трамп одби да ја осуди Русија за напаѓање на енергетската мрежа на Украина со ракети и беспилотни летала и покрај очигледното примирје.