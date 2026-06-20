Студија од Технолошкиот институт во Масачусетс е најновото истражување кое открива дека премногу потпирање на четботови може да ги намали вештините за критичко размислување и потенцијално да ја намали нашата способност сами да препознаваме дезинформации, објави Гардијан.

Бидејќи алатките за вештачка интелигенција стануваат сè пософистицирани и подостапни, манипулираните слики и погрешните наслови стануваат сè почести. Вештачката интелигенција може да биде дел од решението и се покажала како корисна во идентификувањето лажна содржина. Но, според истражувањето, преголемата зависност од вештачката интелигенција за да се открие што е вистинско на интернет може да доведе до проблеми со донесувањето на тие проценки.

Истражувачите исто така откриле дека кога станувало збор за одлучување кои наслови на вести и слики се реални, вештачката интелигенција честопати давала приоритет на точен одговор, наместо да развива способност за размислување. Според студијата, оваа зависност може да ја влоши проценката на долг рок .

„Кога комуницираме со вештачка интелигенција, чувствуваме дека стануваме подобри во одредени задачи но има доволно истражувања што покажуваат дека не е така“, вели Анку Рани, докторант на МИТ и автор на студијата.

Загриженоста за ефектите од прекумерната зависност од вештачката интелигенција, па дури и од други форми на технологија, не е нова. Калкулаторите и GPS уредите ја намалија способноста за ментална математика и навигација низ населбите без помош. Студија на „Лансет“ од 2025 година покажа дека лекарите кои користат алатки на вештачка интелигенција за откривање на рак на крајот станале полоши во правење на проценки сами. Научник од Институтот „Позможност“, истражувачка група за метанаука, неодамна предупреди дека пренасочувањето на премногу размислување кон вештачката интелигенција може да ја ослабне одбраната на мозокот од деменција.

Во неодамнешната анализа на студијата на МИТ се забележува дека пристапот на системот со вештачка интелигенција – и дали е повеќе прескриптивен или испитувачки – може да влијае на способноста на корисникот да одржи добра проценка. .

Учесниците кои користеле системи со вештачка интелигенција кои им кажуваат што да прават велат дека честопати „се согласуваат со системот затоа што звучи добро информирано“, се додава во студијата. Околу една четвртина од учесниците рекле дека сметаат дека нивните вештини за детекција се подобруваат, дури и кога нивните перформанси се влошуваат.

Истражувачите велат дека нивните резултати се особено важни за едукаторите да ги земат предвид, бидејќи тие сè повеќе се потпираат на вештачката интелигенција за алатки за учење.

„Како што вештачката интелигенција станува сè пософистицирана, обезбедувањето овие алатки да градат вештини за критичко размислување, а не когнитивна зависност, станува од суштинско значење за одржување на отпорноста на јавноста кон дезинформациите“, се забележува во студијата.