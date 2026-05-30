Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека новото законско решение за употреба на производи од тутун е резултат на долг консултативен процес во кој биле вклучени сите засегнати страни, вклучително и здруженијата, производителите, дистрибутерите, како и претставниците на угостителскиот сектор.

Според него, законот не бил донесен „ад-хок“ ниту наметнат со сила, туку претставува компромисно решение постигнато по низа разговори и усогласувања.

„Целта на Владата беше да излеземе сите подеднакво незадоволни. Кога носите ваков закон, не можете сите да бидат подеднакво задоволни. Тоа е алхемија, а ние не сме алхемичари ниту чудотворци“, рече Мицкоски.

Тој оцени дека и покрај одредени резерви кај различните засегнати страни, постигнат е заеднички компромис кој е преточен во законско решение. Како што информираше, предлог-законот следната недела во вторник ќе биде разгледан на владина седница.

Мицкоски нагласи дека не постои идеално законско решение, но дека Владата смета оти предложениот закон во голема мера ги регулира односите поврзани со производството, дистрибуцијата и употребата на тутунските производи. Тој повтори дека една од клучните политики на Владата е намалување на бројот на граѓани кои консумираат тутун.

Воедно, премиерот најави строга примена на законот на целата територија на државата.

„Инспекциите ќе бидат ригорозни на целата територија на државата, ова го повторувам, нема да има повластени региони, градови, населени места итн. каде што ќе нема да се почитува законот и за ова јас ви гарантирам, и тука ќе нема никаков пардон“, изјави тој.

На крајот, Мицкоски упати апел законот што побрзо да биде донесен и порача дека нема да има привилегирани поединци или субјекти при неговото спроведување.

„Ако некој мисли дека е повластен затоа што е близок со овој или со оној и дека нема да го почитува законот, се лаже. Можете еднаш да поминете неказнети, можеби и вторпат, но третпат сигурно ќе бидете фатени и санкционирани“, рече премиерот.