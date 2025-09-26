пет, 26 септември, 2025

Предлог за поведување дисциплинска постапка за 11 полицајци од Велес за случајот со Росица Коцева

Контролата покажала дека во најголемиот дел од случаите полицијата постапила согласно законските процедури, а против пријавениот била поднесена кривична пријава која завршила со условна пресуда. Сепак, во дел од претходните пријави биле утврдени пропусти

Министерството за внатрешни работи поднесе предлог за поведување дисциплинска постапка за 11 вработени во СВР Велес по наоди од внатрешна контрола за непостапување целосно согласно законските обврски и процедури по претходните пријави на жртвата Росица Коцева.

Контролата покажала дека во најголемиот дел од случаите полицијата постапила согласно законските процедури, а против пријавениот била поднесена кривична пријава која завршила со условна пресуда. Сепак, во дел од претходните пријави биле утврдени пропусти.

За наодите е известено и Јавното обвинителство за натамошно постапување.

Росица Коцева со месеци барала заштита, институциите ја оставија сама пред убиецот

И покрај повеќемесечните пријави за насилство и барања за заштита, 31-годишната Росица Коцева од Велес не добила доволна институционална заштита и на крајот беше...
Македонија

„Ниту една повеќе!" повикува на блокада пред паркот „Жена Борец"

Феминистичкото движење за слобода и правда на жените, „Ниту eдна повеќе!" ги повикува граѓаните денеска да им се придружат на блокадата која ќе се одржи денеска...
Предлог за поведување дисциплинска постапка за 11 полицајци од Велес за случајот со Росица Коцева

Министерството за внатрешни работи поднесе предлог за поведување дисциплинска постапка за 11 вработени во СВР Велес по наоди од внатрешна контрола за непостапување целосно согласно законските обврски и процедури по претходните...
Унгарците пресретнаа руски борбени авиони над Балтичкото море

Моделите „Грипен" на унгарските воздухопловни сили кои служат во воздушната полиција на НАТО беа полетани од воздухопловната база Шјауљај во Литванија за да пресретнат лет од пет руски авиони над Балтичкото...
Општина Аеродром и Град Скопје со кривични пријави против ЈП „Комунална хигиена"

Општина Аеродром и Град Скопје поднеле кривични пријави поврзани со работата на ЈП „Комунална хигиена". Од Аеродром информираат дека поднеле пријава против претпријатието поради тоа што од 15 септември отпадот во општината...
Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска"

Сојузот за младинска работа (СМР) објави јавен повик за собирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска", која е наменета за последипломски студии по младинска работа на Филозофскиот факултет во Скопје при...
