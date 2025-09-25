чет, 25 септември, 2025

Предлог-резолуција на СДСМ со црвени линии за јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ

идерот на партијата, Венко Филипче, на прес-конференција денеска рече дека решенијата се предлагаат имајќи ги во предвид старешките национални и државни интереси и огромниот процент на поддршка за пристапувањето кон ЕУ

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Венко Филипче. Фото: СДСМ

Најголемата опозициска партија СДСМ денеска претстави Предлог-резолуција за утврдување на заедничките државни и национални позиции за продолжување на процесот на зачленувањето на земјава во Европската Унија. Лидерот на партијата, Венко Филипче, на прес-конференција денеска рече дека решенијата се предлагаат имајќи ги во предвид старешките национални и државни интереси и огромниот процент на поддршка за пристапувањето кон ЕУ.

Според Филипче, најважните делови од Предлог-резолуцијата, или, како што рече „црвените линии“, преку кои никој не треба да поминува се барањето за доследно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ како елементи за кои не се преговара со ЕУ. Во документот се инсистира македонскиот јазик да стане еден од службените јазици на ЕУ без додавки или фусноти. Исто така се предвидува дека земјата е подготвена да ги исполни обврските од Преговарачката рамка, вклучувајќи ги и уставните измени, со јасна определба дека тоа е последната пречка, без прифаќање на нови барања или прашања од билатерален и идентитетски карактер, а сите прашања со Бугарија да се решаваат во билатерални средби без поставување нови блокади.

Филипче рече дека очекува сите политички субјекти да го разгледаат предлог документот да дадат конструктивни предлози за заеднички да се донесе и да не се злоупотреби во кампањата за локалните избори.

Во првиот дел од резолуцијата се содржани претходни декларации и резолуции усвоени во Собранието со консензус, а документот предвидува Владата и Собранието целосно да се посветат на спроведувањето на реформската агенда, сите државни институции доследно да се придржуваат кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, а во текот на преговорите и по приемот во ЕУ, Владата да не прифати да разговара за поинакво решение за македонскиот јазик од тоа наведено во Преговарачката рамка.

Документот предвидува и временска рамка за реализирање на активностите според која Владата треба да ги разгледа поднесените амандмани за внесување на бугарската и другите етнички заедници во Уставот и да се изјасни дали останува на истиот текст од 15 ноември до 25 ноември 2025 година, а доколку се предлага нов текст на амандманите, тој да биде усвоен од Владата и доставен до Собранието до 1 декември 2025 година. Собранието да ја започне постапката за измена на Уставот и да се достигне до фазата на прво гласање најдоцна до 15 декември 2025 година, а финално гласање најдоцна до 10 февруари 2026 година. Истиот ден на финалното гласање Владата да испрати писмо до државите членки на ЕУ и до Европската комисија дека е исполнета нашата обврска за одблокирање на преговарачкиот процес и да ја повика Европската комисија, да организира Меѓувладина конференција помеѓу државите членки на ЕУ и Северна Македонија не подоцна од 15 февруари 2026 година.

ПОВРЗАНО

Европа

Полска собори руски дронови – прв пат земја членка на НАТО отвори оган за време на војната во Украина

Полска собори дронови во својот воздушен простор со поддршка на воени авиони од НАТО, што претставува првпат една земја членка на алијансата да отвори...
Повеќе
Главна секција

Честитки од Британија, ЕУ, САД но и од Русија по повод Денот на независноста

По повод Денот на независноста, 8 Септември, Македонија доби честитки од Европската Унија, Соединетите Американски Држави, Обединетото Кралство, други европски и светски државници, но...
Повеќе

Најнови

Македонија

Предлог-резолуција на СДСМ со црвени линии за јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ

Најголемата опозициска партија СДСМ денеска претстави Предлог-резолуција за утврдување на заедничките државни и национални позиции за продолжување на процесот на зачленувањето на земјава во Европската Унија. Лидерот на партијата, Венко Филипче,...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против поранешни директори и заповедник во затворот во Струмица за „злоупотреба на службената положба и овластување“

СВР Струмица до Основното јавно обвинителство Струмица поднесе кривична пријава против Б.Ц.(41) од Струмица, поранешен директор на Казнено-поправната установа Затвор Струмица, В.М.(36) од Струмица, поранешен вршител на должноста директор на Казнено-поправната...
Повеќе
Македонија

Блокада на „Стоп за Вардариште“, граѓаните незадоволни што нема одговор од власта на нивните барања

Иницијативата „Стоп за Вардариште“ утре наутро во 7,30 часот организира блокада на мостот „Близнаци“ кој ги поврзува општините Аеродром и Гази Баба, а попладне во 18 часот е закажан и простест...
Повеќе
Главна секција

Росица Коцева со месеци барала заштита, институциите ја оставија сама пред убиецот

И покрај повеќемесечните пријави за насилство и барања за заштита, 31-годишната Росица Коцева од Велес не добила доволна институционална заштита и на крајот беше свирепо убиена заедно со својот татко, а...
Повеќе

Предлог-резолуција на СДСМ со црвени линии за јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ

Најголемата опозициска партија СДСМ денеска претстави Предлог-резолуција за утврдување на заедничките државни и национални позиции за продолжување на процесот на зачленувањето на земјава во Европската Унија. Лидерот на партијата,...

Кривична пријава против поранешни директори и заповедник во затворот во Струмица за „злоупотреба на службената положба и овластување“

Блокада на „Стоп за Вардариште“, граѓаните незадоволни што нема одговор од власта на нивните барања

Росица Коцева со месеци барала заштита, институциите ја оставија сама пред убиецот

Апасиев: Забраната за рекламирање на Левица ќе заврши во Стразбур

Отвореноста на опшините расте, но сѐ уште е далеку од потребното ниво

Поранешниот француски претседател Николас Саркози прогласен за виновен за криминален заговор на судењето во Либија

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Кривична пријава против поранешни директори и заповедник во затворот во Струмица за „злоупотреба на службената положба и овластување“

Блокада на „Стоп за Вардариште“, граѓаните незадоволни што нема одговор од власта на нивните барања

Росица Коцева со месеци барала заштита, институциите ја оставија сама пред убиецот