пон, 15 септември, 2025

Пред почетокот на изборната кампања Министерството за култура најави нова Универзална сала во Скопје

Министерството за Култура и Туризам проектот за универзална сала го презема од Град Скопје и го задржува во делот на идејното архитектонски решение. Оваа изработка е дело на преоктот Бујар Муча

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Проекција за како би требало да изгледа Универзална Сала во 2027 и 2028 година, Министерство за Култура и Туризам

Како и многу други прокети пред почетокот на изборната кампања, така денес и Министерството за Култура и Туризам, денес пред македонската јавност го презентираше визуелното решение за новата Универзална сала. Според нив ова треба да е модерен и функционален објект кој ќе го врати значењето на оваа култна локација и ќе ѝ даде нова енергија на културната сцена во Скопје.

Ова е многу сериозно и големо тврдење од страна на Министерството за дека Универзална сала ќе биде навистина ова, од причина што и пред точно 60 години, во 1965 кога е за првпат отворена универзална сала, пропуштени се големи и важни работи.

Министерството за Култура и Туризам проектот за универзална сала го презема од Град Скопје и го задржува во делот на идејното архитектонски решение. Оваа изработка е дело на преоктот Бујар Муча.

Универзалната сала ќе располага со капацитет од 1200 седишта, што е 300 седишта помалку од првичната универзална сала којашто минатата година изгоре во голем пожар. Предвидено е нова просторна акустика со современи техничко-технолошки системи, како: HVAC, сценска механика, ЛЕД-осветлување, аудио-видео и електрични инсталации.

Фото: Проекција за како би требало да изгледа универзална, Министерство за Култура и Туризам

Од министерството очекуваат до почетокот на октомври да завршат постапките за избор на изведувач и надзор, по што ќе започне изградбата на Универзалната сала по системот „клуч на рака“.

Информираат дека изградбата е планирана да заврши во 2027 година, а од 2028 година Универзалната сала да биде подготвена да биде дел од програмата „Скопје – европска престолнина на културата 2028“. Инвестицијата е проценета на 20 милиони евра.

„Ова не е само објект – ова е инвестиција во културата, идентитетот и иднината на Скопје. Универзалната сала ќе стане модерен симбол на културна размена, креативност и заедништво, достапна за сите граѓани. Со нејзината изградба, создадовме предуслови Скопје да го зачува духот на својата културна традиција, но и да ја зајакне својата улога како европска престолнина на културата во 2028 година“, истакна министерот за култура и туризам, Зоран Љутков.

ИзворМинистерство за Култура и Туризам

Најнови

Македонија

Почна процес за заштита на македонскиот рубин

Ќе се заштитува македонскиот рубин, геолошки уникат што се наоѓа единствено во Прилеп и Мариово и единствениот рубин во Европа кој природно се вади и обработува. Рубинот што се вади во...
Повеќе
Македонија

Пожарот во Трубарево е целосно изгаснат

Пожарот во Трубарево е целосно изгаснат, соопшти денеска директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов. Целата опожарена површина е затрупана со песок и земја, а последните места од каде...
Повеќе
Економија

Народната банка донесе мерки за олеснување на кредитирањето при купување прв стан

Извршниот одбор на Народната банка усвои нова Одлука за макропрудентните мерки поврзани со макропрудентните инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од физичките лица. Со оваа одлука се регулираат основните показатели со кои...
Повеќе
Македонија

МВР уништи над четири тони и илјадници стебла марихуана, дваесет килограми друга дрога и над илјада парчиња оружје

Денеска во присуство на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и раководството на МВР, Агенцијата за управување со одземен имот, Државната комисија за уништување на наркотични дроги и Националната комисија за...
Повеќе

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Почна процес за заштита на македонскиот рубин

Пожарот во Трубарево е целосно изгаснат

Народната банка донесе мерки за олеснување на кредитирањето при купување прв стан