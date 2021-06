Правење колекција на оригинални игри од промоции сосема бесплатно

Доколку сметате дека е премногу скапо да се трошат пари на оригинал игри има начин со време да се здобиете со голем број на оригинали преку бесплатни промоции. Има неколку сервиси за оригинал игри кои им даваат бесплатни игри на своите корисници, доволно е да направите акаунти на следниве сајтови и да ги поврзете сите акаунти.

Како најпознат сервис е Steam ако се регистрирате на платформата и го симнете програмчето од сајтот добивате голем број бесплатни игри на располагање што ќе ви се додадат на акаунтот ако ги играте. Исто така многу е важно за сите сајтови кога се регистрирате да ја штиклирате опцијата да ви стигаат вести за промоции. Од време на време на Steam има оригинал игри што ги даваат промотивно бесплатно но тоа се случува поретко.(Последните игри што ги дадоа со Tomb Raider и Black Desert.)

Но најдобар сајт и платформа која доделува игри моментално е Epic Games затоа што секоја недела доделуваат игри. Меѓу насловите што досега ги имаат дадено се GTA5, Assassins Creed Syndicate, Darksiders 1 и 2, Borderlands, Remnant from the Ashes и многу други поквалитетни игри. За да се добијат игрите на овој сајт треба да им се направи Claim односно ги “купувате” за 0 евра. А повеќето вакви игри се околу 25 до 50 долари во нормална продажба.

Трет сајт на ред е GOG (Good Old Games) каде има доста постари игри што може да се земат, но од време на време доделуваат и подобри игри. На пример за време на промоцијата и излегувањето на играта со карти GWENT бесплатно ги дадоа Witcher 1 и Witcher 2:Assassin of Kings. Добрата работа кај GOG e што на нивниот launcher можат да се поврзат сите игри од GOG, Steam, Epic Games, Origin и Uplay.

Origin е постара платформа што ги има дадено игрите Dragon Age Origins, Mass Effect 2, Need for Speed: Most Wanted, Siberia и други, но веќе не прават бесплатни раздавања. Origin е платформата на EA Games додека Uplay е платформата на фирмата Ubisoft. Кога ќе направите акаунт на Uplay добро е да се зачлените и во нивниот отсек Ubisoft Club преку којшто даваат игри, Assassins Creed 2,3,4 и Unity како и Watchdogs 1 и 2 ги дадоа досега беспари, но даваат и многу постари игри како Prince of Persia: The Sands of Time и Splinter Cell. Сите овие сајтови даваат и мали постари и понови игри како платформски игри. Најнови примери за тоа се Assassin’s Creed Chronicles China на Uplay и Little Nightmares на Steam.

А за сите споменати познати игри овде промоциите се истечени и никој не знае што ќе дадат следно. Мора да ги зграбите игрите додека траат промоциите за нив, а кога има промоции ќе бидете известени на имејл.

Други сајтови преку кои може да се земат игри од промоции се indiegala, Humble Bundle(но бараат да им ги изрекламирате игрите со пост на Facebook и слично пред да ви ги дадат) и Dlh.net кои промотивно даваат cd keys за игри на Steam дури ги има и како групи на Steam.

Доколку реагирате на сите промоции и собирате се’ и сешто од игрите после некое време ќе имате солидна колекција на оригинал игри.