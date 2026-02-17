Според истражување на Призма, на отворен плац во кругот на поранешната скопска Железарница, зад челичарницата „Макстил“, со години стојат стотици џамбо-вреќи со филтерска прашина која содржи тешки метали и е класифицирана како опасен отпад. Дел од вреќите се оштетени/скинати, а на терен има видливи траги дека материјалот се расфрла наоколу.

Инженерот Филип Иванов (со искуство во животна средина и поранешен директор на Управата за животна средина) за снимките од локацијата вели: „Ова е страшно! … ваков начин на депонирање филтерска прашина досега не сум видел“.

Професорот по хемија Трајче Стафилов предупредува дека, ако прашината не се чува како што треба, може да се разнесува со ветер и да биде опасна, особено за лица што подолго се изложени.

Во текстот се наведува дека според условите од А-интегрираната еколошка дозвола, прашината треба да се чува во складиште или во добро затворени вреќи и да не останува подолго од 36 месеци, туку да се даде на обработка.

Директорката на „Макстил“, Марија Дуковска-Павловска, за БИРН изјавила дека независна компанија измерила дека „цинковата прашина“ е распослана на 8.988 м², и додала дека во последниве години плацот не се дополнувал, бидејќи новосоздадената прашина ја купувале странски компании („како што се создава, така ја земаат“).

БИРН пишува и дека Државниот инспекторат за животна средина досега не утврдил нерегуларности; надзор бил извршен на 17.12.2025, два дена пред новинарската екипа да забележи оштетени вреќи и расфрлана прашина, но тоа не било наведено во записникот. И инспекторатот и компанијата тврдат дека загадување нема, додека експертите посочуваат дека ризиците за почва, води и воздух се реални ако отпадот не е соодветно складиран.