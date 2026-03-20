Ана Мургуја се сеќава на денот кога човекот кого го сметала за херој ѝ се јавил дома и ја повикал да го види. Таа отишла по земјена патека, влегла во запуштената зграда, поминала покрај неговата секретарка и влегла во неговата канцеларија, пренесува Њујорк Тајмс.

Тој ја заклучил вратата, како што секогаш правел кога ја викал, и ѝ кажал колку бил осамен. Ја довел на јога-подлогата што често ја користел во својата канцеларија за медитација, ја бакнал и ѝ ги спуштил панталоните. „Не кажувај никому“, ѝ рекол потоа. „Ќе бидат љубоморни.“

Човекот, Цезар Чавез, една од најпочитуваните личности во латино движењето за граѓански права, имал 45 години. Таа имала 13 години. Мургуја рекла дека била повикувана на сексуални средби со него десетици пати во текот на следните четири години.

Неодамна, повеќе од 50 години подоцна, Мургуја дознала дека улица во близина на нејзиниот дом во градот Бејкерсфилд во Централна Калифорнија е во процес на преименување. Градските власти сакаат да ја именуваат во чест на нејзиниот злоставувач.

Мургуја и друга жена, Дебра Рохас, велат дека Чавез сексуално ги злоставувал со години кога биле девојчиња, од околу 1972 до 1977 година. Тој имал околу 40 години и станал моќна, харизматична фигура која го привлече глобалното внимание како поборник за правата на земјоделските работници.

Двете жени претходно не ги споделиле своите приказни јавно, а истрагата на „Њујорк тајмс“ откри обемни докази во поддршка на нивните обвинувања и оние што ги покренаа неколку други жени против Чавез, коосновачот на „Обединети земјоделски работници“, кој почина во 1993 година на 66-годишна возраст.

Прашањата што ги покрена „Њујорк тајмс“ за Чавез, една од најзначајните личности во историјата на мексиканско-американските работници, веднаш ги поттикна организациите поврзани со него да се обидат да се дистанцираат. U.F.W. ги откажа своите годишни прослави во чест на Чавез, како одговор на она што синдикатот што некогаш го водеше го нарече „длабоко шокантни“ обвинувања.

Маршевите во чест на Чавез беа откажани во Остин, Тексас; Тусон, Аризона; и на други места. Официјални лица во повеќе држави изјавија дека ќе разгледаат преименување на десетици улици и училишта именувани во негова чест. „Никој од нас не знаеше“, изјави гувернерот на Калифорнија, Гевин Њусом, во среда, истакнувајќи дека планира да разговара со законодавците дали да го преименува Денот на Цезар Чавез на 31 март.

Мургуја и Рохас, кои сега имаат 66 години, беа ќерки на долгогодишни организатори кои маршираа на митинзи заедно со Чавез. Тој ја користеше приватноста на својата канцеларија во Калифорнија за често да ја злоставува Мургуја, рече таа. Ја познавал уште од нејзината 8-годишна возраст. Таа станала толку трауматизирана што се обидела да си го одземе животот неколку пати до 15-годишна возраст.

„Сакав да умрам“, рече таа.

Многу од жените молчеа со децении, и од срам и од страв да не го оцрнат имиџот на човекот кој стана лице на латиноамериканското движење за граѓански права, неговиот лик на училишните мурали, а неговиот роденден е државен празник во Калифорнија.

Наодите се базираат на интервјуа со повеќе од 60 луѓе, вклучувајќи ги и неговите врвни помошници во тоа време, неговите роднини и поранешни членови на U.F.W., која ја ко-основаше со Хуерта и Гилберт Падиља. „Тајмс“ разгледа стотици страници од синдикални записи, доверливи е-пораки и фотографии, како и часови аудио снимки од состаноците на одборот на U.F.W.

Извештаите за злоупотреба од Мургуја и Рохас беа независно потврдени преку интервјуа со оние на кои им се довериле пред децении и во понови години. Елементи од нивните приказни беа потврдени и во документи, е-пораки, патни планови и други списи од организатори на синдикати, поддржувачи на Чавез и историчари.

„Тајмс“ разговараше детално со Уерта, познатата латино активистка која помогна во водењето на синдикатот на земјоделски работници со Чавез и го измисли слоганот за социјална правда „Sí, se puede“, слободно преведен како „Да, можеме“.

Таа рече дека чувала темна тајна речиси 60 години.

Една ноќ во текот на зимата 1966 година во Делано, Калифорнија, рече таа, Чавез ја одвел на едно затскриено лозје, ја паркирал и ја силувал во возилото. Уерта, која во тоа време имала 36 години, рече дека одлучила да не го пријави нападот во полицијата поради нивното непријателство кон движењето и се плашела дека никој во синдикатот нема да ѝ верува. Таа, исто така, опиша претходна средба во август 1960 година, кога рекла дека се чувствувала под притисок да има секс со него во хотелска соба за време на службено патување во Сан Хуан Капистрано во Јужна Калифорнија.

Хуерта подоцна започна долгорочно домашно партнерство со братот на Чавез, Ричард, со кого имаше четири деца. Тој почина во 2011 година.

Хуерта наполнува 96 години на 10 април. Нејзините сеќавања за деталите од нападот таа ноќ во Делано понекогаш се магловити. Но, таа зборува за нападот на изненадувачки реален начин.

Таа опиша како била запрепастена од агресијата на Чавез, а потоа и дека била вцепенета од неа. Својот молк во тоа време го формулирала не како отсуство на болка, туку како еден вид стратешка неопходност, особено како жена која се бори за почит во светот доминиран од мажи на синдикално организирање во 1960-тите. Сега, нејзиното обвинување го разбива она што беше широко славена – и навидум егалитарна – врска меѓу двајца од највлијателните латиноамерикански активисти во историјата на САД.

„За жал, тој искористи дел од своето одлично лидерство за злоупотреба на жени и деца – тоа е навистина ужасно“, рече Хуерта.

Таа опиша како била запрепастена од агресијата на Чавез, а потоа и дека останала вцепенета од неа. Својот молк во тоа време го формулирала не како отсуство на болка, туку како еден вид стратешка неопходност, особено како жена која се бори за почит во светот доминиран од мажи на синдикално организирање во 1960-тите. Сега, нејзиното обвинување го разбива она што беше широко славена – и навидум егалитарна – врска меѓу двајца од највлијателните хиспански активисти во историјата на САД.

„За жал, тој искористи дел од своето големо лидерство за злоупотреба на жени и деца – тоа е навистина ужасно“, рече Хуерта.

Повеќе од 30 години по неговата смрт, Чавез стана уште попочитуван во латиноамериканската заедница, бидејќи напорите на претседателот Трамп да ја ограничи имиграцијата и да ги намали правата се закануваат да уништат многу од придобивките обезбедени со децении негова работа.

Преку серија исцрпувачки пости, бојкоти на грозје и маршеви што ја освоија имагинацијата на светот, Чавез го привлече вниманието кон тешката положба на американскиот земјоделски работник. Тој не само што ги подобри платите, условите за живот и здравствената заштита за генерации земјоделски работници и нивните семејства, туку и ја зајакна политичката моќ на Латиноамериканците, давајќи им на нивниот глас и грижи итност и морален авторитет на националната сцена.

Тој беше награден со Претседателски медал за слобода, највисокото цивилно одликување во земјата, во 1994 година. Кога Џозеф Р. Бајден помладиот влезе во Белата куќа во 2021 година, тој постави бронзена биста на Чавез во Овалната соба.

Тврдењата за силување и сексуална злоупотреба веројатно ќе имаат далекусежни последици.

Во вторник, Обединетите земјоделски работници објавија соопштение во кое се вели дека организацијата нема да учествува во никакви активности по повод роденденот на Чавез на 31 март. Синдикатот изјави дека „загрижувачките обвинувања“ што се појавија се некомпатибилни со вредностите на организацијата, додавајќи дека немале сознанија од прва рака за какво било недолично однесување.

„Ни треба малку време за да го поправиме ова, вклучително и да обезбедиме робусни услуги информирани за траумата да им бидат достапни на оние на кои можеби им се потребни“, се вели во соопштението на синдикатот.

Семејството на Чавез изјави во вторник вечерта дека „не се во позиција да ги судат“ тврдењата. „Како семејство задлабочено во вредностите на еднаквост и правда, ги почитуваме гласовите на оние кои се чувствуваат нечуени и кои пријавуваат сексуално недолично однесување“, се вели во соопштението. „Овие обвинувања се длабоко болни за нашето семејство“.