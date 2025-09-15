пон, 15 септември, 2025

Пожарот во Трубарево е целосно изгаснат

Под контрола е и состојбата во Дрисла

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Мета.мк

Пожарот во Трубарево е целосно изгаснат, соопшти денеска директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов. Целата опожарена површина е затрупана со песок и земја, а последните места од каде што излегувало чад биле изгаснати со специјална пена.

Ангелов вели дека на местото има дежурни екипи кои ќе ја следат состојбата во текот на следните. Тој посочи дека под контрола е и состојбата во Дрисла, каде што се очекува денеска целосно да биде затрупана со земја површината од која во изминатиот период се јавуваше оган и чадење

Македонија

Почна процес за заштита на македонскиот рубин

Ќе се заштитува македонскиот рубин, геолошки уникат што се наоѓа единствено во Прилеп и Мариово и единствениот рубин во Европа кој природно се вади и обработува. Рубинот што се вади во...
Повеќе
Македонија

Економија

Народната банка донесе мерки за олеснување на кредитирањето при купување прв стан

Извршниот одбор на Народната банка усвои нова Одлука за макропрудентните мерки поврзани со макропрудентните инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од физичките лица. Со оваа одлука се регулираат основните показатели со кои...
Повеќе
Македонија

МВР уништи над четири тони и илјадници стебла марихуана, дваесет килограми друга дрога и над илјада парчиња оружје

Денеска во присуство на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и раководството на МВР, Агенцијата за управување со одземен имот, Државната комисија за уништување на наркотични дроги и Националната комисија за...
Повеќе

