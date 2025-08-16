саб, 16 август, 2025

Пожарот во тетовско и понатаму активен откако се разгоре два часа пред полноќ

Тој додаде дека околу полноќ, заедно со возачот и седум жители на Рогачево, започнал гаснење на левата огнена линија, која по неколкучасовна борба била совладана

МетаОд: Мета

-

Фото: ЦУК

Пожарот што вчера попладне беше ставен под контрола во пределот на тетовските села Рогачево и Јажинце повторно се активираше синоќа околу 22:30 часот, соопшти Центарот за управување со кризи (ЦУК). Според информациите, утринава во 9 часот ситуацијата останала непроменета.

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, информираше дека со помош на жителите на Рогачево успеале да изгаснат една огнена линија.

„Доцна синоќа пожарот во атарот на село Јажинце, општина Јегуновце, повторно се реактивира. Набргу потоа поради лесно горливата висока трева, грмушки и смреки пропратени со подзасилен ветер, огнената линија стана подолга од еден километар движејќи се во насока на магистралниот пат Тетово – Јажинце. На патот бргу поставивме одбрана со десет ПП цистерни, 8 пинцгауери и еден воден топ на МВР за да не дозволиме огнот да помине преку патот, доколку дојде до него,“ изјави Ангелов.

Тој додаде дека околу полноќ, заедно со возачот и седум жители на Рогачево, започнал гаснење на левата огнена линија, која по неколкучасовна борба била совладана.

„Посебно голема благодарност до седумчлената чета на Цветко Војвода од Рогачево со која успеавме да спасиме неколку хектари трева, грмушки и шума, гаснејќи по исклучително тежок за движење терен, изложувакки се притоа и на определен ризик ,“ рече Ангелов.

Десната огнена линија засега е недостапна поради густата и трнлива вегетација, но таму е активиран полициски хеликоптер кој фрла вода. Еден крак од пожарот се движи во насока на селото Дворце кон скопската страна.

Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, синоќа ја посетил локацијата и останал со екипите кои цела ноќ и утринава работат на терен. Во гаснењето се вклучени пожарникари со навални возила од ТППЕ Тетово, Гостивар, Велес и Кавадарци, како и локалното население.

ПОВРЗАНО

Македонија

Поради пожар целосно прекинат сообраќајот кон Граничниот премин Јажинце и преминот на границата во двата правци

Министерството за внатрешни работи известува дека поради пожар во близина на Јажинце, прекинат е сообраќајот на патниот правец Тетово - ГП Јажинце кај село...
Повеќе
Македонија

Уапсени две лица во Куманово и Тетово, додека шумите горат, тие подметнувале пожари

Уапсени се две лица во Куманово и во Тетово, кои се осомничени дека подметнувале пожари. Полицијата во Куманово го лишила од слобода С.С.(57), кој...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Над 320 жртви во Пакистан поради обилните дождови

Бројот на жртвите од поплавите во Пакистан се искачи на најмалку 320 лица во последните 48 часа, соопшти денеска Националната агенција за управување со катастрофи. Најголемиот број на загинати, 307 луѓе, се...
Повеќе
Подглавна секција

Зеленски во понеделник во Белата куќа на средба со Трамп, најавена и можност за нов состанок со Путин

Американскиот претседател Доналд Трамп најави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе допатува во Вашингтон во понеделник попладне и ќе има средба со него во Овалната соба, пишува Гардијан. Трамп изјави дека, „доколку...
Повеќе
Македонија

Пожарот во тетовско и понатаму активен откако се разгоре два часа пред полноќ

Пожарот што вчера попладне беше ставен под контрола во пределот на тетовските села Рогачево и Јажинце повторно се активираше синоќа околу 22:30 часот, соопшти Центарот за управување со кризи (ЦУК). Според...
Повеќе
Македонија

Примил награда за да влијае врз судски постапки – истрага против едно лице

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице осомничено за кривично дело – Примање награда за противзаконито...
Повеќе

Над 320 жртви во Пакистан поради обилните дождови

Бројот на жртвите од поплавите во Пакистан се искачи на најмалку 320 лица во последните 48 часа, соопшти денеска Националната агенција за управување со катастрофи. Најголемиот број на загинати, 307...

Зеленски во понеделник во Белата куќа на средба со Трамп, најавена и можност за нов состанок со Путин

Пожарот во тетовско и понатаму активен откако се разгоре два часа пред полноќ

Примил награда за да влијае врз судски постапки – истрага против едно лице

Лишена од слобода скопјанка поради криумчарење мигранти, пронајдени шест лица од Египет

Трамп и Путин се сретнаа во Алјаска, средбата заврши без договор

Лажна е дојавата за бомба на скопскиот аеродром, извршени се потребните проверки и аеродромот повторно функционира нормално

Поради пожар целосно прекинат сообраќајот кон Граничниот премин Јажинце и преминот на границата во двата правци

УЈП: Безмалку една третина кафулиња, бутици и колонијали не издаваат фискални сметки

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Над 320 жртви во Пакистан поради обилните дождови

Зеленски во понеделник во Белата куќа на средба со Трамп, најавена и можност за нов состанок со Путин

Примил награда за да влијае врз судски постапки – истрага против едно лице