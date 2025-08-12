Пожарот во Јасен не стивнува

Пожарот во Повеќенаменското подрачје Јасен се уште е активен. Таму веќе неколку дена гори мешана шума, информираат од Центарот за управување со кризи.

Во последните 24 часа во земјава имало вкупно 16 пожари на отворен простор, од кои 14 се веќе изгаснати, а пожарот во Општината Кичево, кај селата Челопеци и Миокази, каде гори мешана шума е под контрола.