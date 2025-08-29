Пожарот покрај автопатот Скопје-Тетово е изгаснат

Пожарот кој вчера изби покрај автопатот Скопје – Тетово, е целосно изгаснат, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Огнот, кој започна на подрачјето на општината Желино, во селото Церово вечерта се прошири во насока на Карпалак покрај автопатот, а беше изгаснат во ноќните часови од страна на тетовските и скопските пожарникари.

Во текот на вчерашниот ден целосно се изгаснати 29 пожари на отворен простор. Во овој момент 4-те активни пожари на отворен простор се под целосна или делумна контрола.

Според информациите од Центарот за управување со кризи, активен е пожарот во Кратово, во селото Соколица, каде гори ниска вегетација, а под контрола се пожарите во Јасен, каде веќе две недели гори мешана шума, во Гевгелија, на планината Кожуф и во Општината Желино, во селото Мерово, каде гори мешана шума.