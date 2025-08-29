пет, 29 август, 2025

Пожарот покрај автопатот Скопје-Тетово е изгаснат

Во текот на вчерашниот ден целосно се изгаснати 29 пожари на отворен простор

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

фото: Manuel F. Guerrero, U.S. Marine Corps, Public domain, via Wikimedia Commons

Пожарот кој вчера изби покрај автопатот Скопје – Тетово, е целосно изгаснат, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Огнот, кој започна на подрачјето на општината Желино, во селото Церово вечерта се прошири во насока на Карпалак покрај автопатот, а беше изгаснат во ноќните часови од страна на тетовските и скопските пожарникари.

Во текот на вчерашниот ден целосно се изгаснати 29 пожари на отворен простор. Во овој момент 4-те активни пожари на отворен простор се под целосна или делумна контрола.

Според информациите од Центарот за управување со кризи, активен е пожарот во Кратово, во селото Соколица, каде гори ниска вегетација, а под контрола се пожарите во Јасен, каде веќе две недели гори мешана шума, во Гевгелија, на планината Кожуф и во Општината Желино, во селото Мерово, каде гори мешана шума.

ПОВРЗАНО

Македонија

Уапсен велешанец, запалил сува трева и предизвикал пожар

Полицијата од Велес го уапсила Е.Л.(46) од селото Горно Оризари, кој бил пријавен дека во селото со запалка запалил сува трева на отворен простор,...
Повеќе
Македонија

ДЗС: Дождот помогна да се изгаси пожарот на Јасен

Дождот кој заврна пред 7 часот утрово и врнеше нешто повеќе од два часа на подрачјето на ловиштето Јасен, помогна пожарот кој трае повеќе...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Напаѓачот во училиштето во Минеаполис бил „опседнат со идеја да убива деца“, изјави шефот на полицијата

Истражителите велат дека напаѓачот кој отвори оган врз учениците во црковното училиште во Минеаполис бил „опседнат со идејата да убива деца“. Робин Вестман, кој уби две деца и повреди уште 18,...
Повеќе
Подглавна секција

ЕУ ќе увезува стока од САД без царини, за да им продава европски возила со помали давачки

Европската комисија во четвртокот предложи отстранување на царините за увезената американска индустриска стока во замена за намалени американски царини за европски автомобили, клучен дел од трговскиот договор што ЕУ и САД...
Повеќе
Македонија

Пожарот покрај автопатот Скопје-Тетово е изгаснат

Пожарот кој вчера изби покрај автопатот Скопје - Тетово, е целосно изгаснат, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Огнот, кој започна на подрачјето на општината Желино, во селото Церово вечерта...
Повеќе
Подглавна секција

САД ќе наплатува царина и за најмалите пратки, на удар се компаниите за е-трговија

Ослободувањето од царина на САД за пратки со вредност под 800 долари завршува денеска, што се очекува да ги зголеми трошоците и да ги наруши моделите на синџирот на снабдување за...
Повеќе

Напаѓачот во училиштето во Минеаполис бил „опседнат со идеја да убива деца“, изјави шефот на полицијата

Истражителите велат дека напаѓачот кој отвори оган врз учениците во црковното училиште во Минеаполис бил „опседнат со идејата да убива деца“. Робин Вестман, кој уби две деца и повреди...

ЕУ ќе увезува стока од САД без царини, за да им продава европски возила со помали давачки

Пожарот покрај автопатот Скопје-Тетово е изгаснат

САД ќе наплатува царина и за најмалите пратки, на удар се компаниите за е-трговија

Зеленски: Русија избира да убива наместо да ја заврши војната

Директорот на Телеком Србија најави кривични пријави против медиумите кои ја објавија снимката од разговорот со Милер

Транскрипт од разговорот меѓу директорите на Јунајтед груп и Телеком Србија: „Морам таа компанија да ја направам многу мала во Србија“

1,6 милиони евра за мистериозни вработувањa преку приватна агенција во Тетово

Филмот „МАЈКА“ на Теона Стругар Митевска со светска премиера во Венеција

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Напаѓачот во училиштето во Минеаполис бил „опседнат со идеја да убива деца“, изјави шефот на полицијата

ЕУ ќе увезува стока од САД без царини, за да им продава европски возила со помали давачки

САД ќе наплатува царина и за најмалите пратки, на удар се компаниите за е-трговија