Пожарите во ЕУ се најлоши досега, изгорело над 1 милион хектари земјиште

Во пожарите што беснеат низ земјите-членки на ЕУ, оваа година изгореле повеќе од 1 милион хектари, со што 2025 станува најлошата година досега, пренесува „Гардијан“.

Смртоносните огнени стихии кои испразнија села и ги натераа земјоделците да станат пожарникари, зафатија четири пати повеќе површина оваа година во споредба со просекот за истиот период во последните две децении, според официјални податоци што беа ажурирани во петокот.

Пожарите уништија домови и ги зацрнија шумите. Податоците од Европскиот информативен систем за шумски пожари (Effis), кој функционира од 2003 година, покажуваат дека оваа година изгореле 1.015.024 хектари – со што е соборен претходниот рекорд од 988.544 хектари во 2017 година.

Разорните пожари испуштија 37 милиони тони јаглерод диоксид, приближно колку годишните емисии на CO2 на Португалија или Шведска, земји со по околу 10 милиони жители.

Пожарите, исто така, поставија рекорди за овој период од годината за уште девет други загадувачи на воздухот, вклучувајќи ги и ситните честички познати како PM2.5, за кои експертите велат дека ги прават пожарите далеку посмртоносни отколку што се мислело досега.

Кристина Сантин Нуњо, научничка за пожари при Шпанскиот национален истражувачки совет, изјави дека „совршените услови“ за големи и опасни шумски пожари се појавуваат сè почесто поради промените во климата и начинот на кој луѓето ја користат земјата.

Овој месец пожарите зафатија големи делови од јужна Европа додека топлотниот бран, засилен и продолжен од загадувањето со фосилни горива, ги подигна температурите над 40°C низ поголемиот дел од Медитеранот и Балканот.

Долготрајните периоди на жештина ја исушија вегетацијата, која во земји како Шпанија и Португалија брзо порасна поради влажната пролет, овозможувајќи пожарите да бидат поинтензивни и да се шират побрзо.