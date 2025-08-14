чет, 14 август, 2025

Пожари ја изгореа Грција, евакуирани илјадници луѓе

Властите им наредија на жителите на град со околу 7.700 жители во близина на Патра да се евакуираат

Пожарите се разгоруваат на повеќе локации во Грција, а веќе неколку денови се закануваат и на села и градови во близина на западниот град Патра и на два острови, Хиос и Закинтос. Досега изгореа куќи, фарми и фабрики и доведоа до евакуација на илјадници жители и туристи.

Десетици луѓе се однесени во болница поради вдишување чад, објави јавниот радиодифузен сервис ЕРТ,  а 13 пожарникари се згрижени заради изгореници и други повреди, изјави портпаролот на противпожарната бригада Василис Ватракогијанис.

Речиси 5.000 пожарникари потпомогнати од 33 авиони беа распоредени од зори за да ги контролираат пламените јазици поттикнати од ветровите и топлите, суви услови во близина на Патра, на туристичките острови Хиос и Закинтос и во најмалку три места во внатрешноста.

„Денес ќе биде уште еден многу тежок ден, бидејќи ризикот од пожари за повеќето региони на земјата ќе биде многу висок“, рече Ватракогијанис. Се предвидува дека температурите ќе достигнат 34 степени Целзиусови на некои места.
Пламен и темен чад се извишуваа над фабриката за цемент што беше запалена од шумски пожар што ги зафати маслиновите насади и шумите и го прекина железничкиот сообраќај во близина на Патра.

Властите им наредија на жителите на град со околу 7.700 жители во близина на Патра да се евакуираат и издадоа нови предупредувања, советувајќи ги жителите на две блиски села да ги напуштат своите домови.
На островот Хиос, крајбрежната стража користеше чамци за да ги однесе луѓето на безбедно место, бидејќи пламените јазици стигнаа до бреговите.
Шпанија, Португалија, Турција и Балканот, исто така, се борат со шумски пожари во последните денови, бидејќи топлотниот бран ги зголеми температурите над 40 Целзиусови степени низ делови од Европа. Во Албанија и Црна Гора, шумските пожари уништија куќи и имот.

