Новинарката и теоретичарка на заговор Линда Мултон Хау во својата приказна има многу недостатоци. Таа не го идентификува изворот на информациите, не го кажува името на фабриката каде што се случил наводниот масакр, ниту пак посочува некое од имињата на научниците кои наводно биле убиени. Иако таа тврди дека извештаите за овој инцидент биле сокриени од Владата, сепак, како што пишува сајтот за проверка на факти Сноупс, веста за убиството или исчезнувањето на 29 врвни научници, не би можела туку така да биде сокриена, пишува „Вистиномер“ во својата анализа.

Рецензираме пост на Фејсбук кој тврди дека четири роботи контролирани со вештачка интелигенција убиле 29 научници во лабораторија во Јапонија во 2018 година. Ова не е вистина.

Постот се повикува на изјава од новинарката и теоретичарка на заговор Линда Мултон Хау. Таа во февруари 2018 година на Conscious Life Expo во Лос Анџелес одржала говор и раскажала приказна според која четири роботи контролирани со вештачка интелигенција убиле 29 научници во лабораторија во Јапонија. Видеото од оваа приказна набрзо почнало да се шири на социјалните мрежи и за кратко време станало вирално. Сега, оваа приказна, четири години подоцна, повторно се актуелизира и се споделува од страна на теоретичарите на заговор.

