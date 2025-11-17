Повторените локални избори во четири општини Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше, и Центар Жупа, ќе се одржат на 11 јануари 2026 година. Општините каде што во првиот круг на локалните избори минатиот месец немаше минимална излезност, ќе добијат втора шанса да изберат нови градоначалници и Совети на општините.

Претседателот на Собранието, Африм Гаши, денеска го потпиша актот за одржување повторени избори за градоначалници во четирите општини на 11 јануари 2026 година, во согласност со Уставот, Изборниот законик и соодветното законодавство и информира дека со стапувањето во сила на овој акт, надлежните институции започнуваат со спроведување на законските рокови и процедури.

„Упатувам повик до Државната изборна комисија, општинските изборни комисии, како и до набљудувачките организации да постапуваат совесно, транспарентно и професионално. Ги повикувам сите политички субјекти и кандидатите учесници во овој процес да водат мирен, фер и демократски изборен процес, со почитување на изборните стандарди и европските вредности, рече Гаши.