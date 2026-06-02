Донадл Трамп се повлекува од својот план за формирање фонд од 1,8 милијарди долари за обештетување на луѓе кои тврделе дека биле жртви на неправедно гонење од страна на владата, пренесува Њујорк Тајмс.

Луѓето, кои зборуваа под услов на анонимност за да го опишат размислувањето на претседателот, изјваија дека тој со денови се наклонувал кон укинување на фондот, што критичарите го карактеризираа како шема за наградување на политичките сојузници на Трамп со јавни придобивки.

Администрацијата сигнализираше повлекување, кога Министерството за правда во соопштението изјави дека ќе се придржува до привремената наредба на федералниот судија да не презема никакви чекори за активирање на фондот барем до 12 јуни, кога е закажано рочиште за фондот. Министерството соопшти дека администрацијата не се согласува со одлуката, но не разјасни дали има намера понатаму да се бори за ова прашање на суд.

Не беше јасно дали укинувањето на фондот ќе влијае на друг дел од правната спогодба во случајот, што им обезбедува на Трамп, неговото семејство и неговите бизниси значителен имунитет од ревизии.

Сепак, некои претставници на администрацијата приватно изразија олеснување што пресудата на судијата покажа излез од она што повеќето го сметаа за хаос што го направи самата администрација на Трамп.

Но, како и со сите работи што го вклучуваат и Трамп, тој сè уште може да одлучи да го смени курсот, особено додека го следи медиумското известување за неговата одлука.

Одлуката на Трамп да се повлече, барем засега, дојде по реткиот отпор од членовите на неговата партија, кои вообичаено го поддржуваат.

Сепак, републиканците во понеделникот фрлија сериозно сомневање дали претседателот на крајот ќе биде спремен да го укине фондот, кој веројатно ќе дистрибуираше огромни суми на сојузниците на Трамп, сугерирајќи дека им се потребни поцврсти гаранции дека тој ќе го спроведе.

Соопштението на Министерството за правда можеби не е „доволна за да задоволи голем број“ сенатори од Републиканската партија, рече сенаторот Џон Тун, републиканец од Јужна Дакота и лидер на мнозинството, кој рече дека неговата партија сè уште „размислува“ за начин да продолжи понатаму. На прашањето дали е загрижен дека Трамп може да стави вето на закон за ограничување на фондот, тој одговори: „О, да. Нели?“

Белата куќа се осврна на изјавата на Министерството за правда дека ќе се придржува до привремената наредба.

Фондот се појави како дел од договорот што Министерството за правда го посредуваше во врска со тужбата на Трамп од 10 милијарди долари против Службата за Даноци на САД, обвинувајќи ја за протекувањето на неговите даночни пријави за време на неговиот прв мандат како претседател. Администрацијата на Бајден потоа го гонеше одговорниот човек, а Трамп ја поднесе тужбата во јануари.

Надвор од правните предизвици, Трамп се соочи и со зголемен притисок од двете партии на Капитол Хил да го торпедира фондот. Тоа беше толку ужасно за републиканците во Сенатот што минатиот месец одеднаш ги напуштија своите планови да прифатат закон отпорен на филибастери за финансирање на имиграциската репресија на претседателот, наместо да ја унапредат личната агенда на Трамп и да го прифатат она што би било политички токсично гласање.

Минатиот месец, Тод Бланш, вршителот на должноста државен обвинител, се појави на Капитол Хил за да се сретне со републиканците во Сенатот и да го објасни фондот на двочасовен состанок зад затворени врати што се претвори во многу контроверзен.

Сенаторите изјавија дека тој не им дал никакви објаснувања за тоа како ќе функционира фондот или дали ќе има заштитни огради околу парите.

Застојот беше дел од пошироката поделба меѓу Трамп и републиканците во Сенатот, кои поголемиот дел од годината стоеја зад него и неговата агенда, дури и кога тој интервенираше во прелиминарните избори на републиканците на начини што би можеле да ја загрозат контролата на републиканците врз Конгресот во ноември.

Фондот претрпе голем правен неуспех во петокот кога, во изненадувачки потег, судијката Кетлин М. Вилијамс, која ја надгледуваше тужбата на Трамп против УЈП, одеднаш го отвори случајот повторно, велејќи дека сака да истражи „тешки обвинувања“ дека брзоплетиот договор за негово решавање бил „заснован на измама“.