Повисоките цени на билетите за авиони во Европа се „неизбежни“ поради високата цена на горивото вели шефот на Меѓународното здружение за воздушен транспорт.

Иако некои авиокомпании неодамна ги намалија своите европски цени поради недостаток на побарувачка, Вили Волш рече дека нема начин авиокомпаниите да ги апсорбираат дополнителните трошоци со текот на времето.

Тој за Би-Би-Си изјави дека сè уште постои загриженост дека авиокомпаниите во Велика Британија би можеле да се соочат со недостиг на гориво во текот на летото, иако инсистираше дека нема потреба од паника.

Сепак, тој истакна дека дури и ако Ормутскиот теснец биде повторно отворен утре, влијанието на нарушувањата предизвикани од конфликтот на Блискиот Исток сè уште би можеле да се почувствува и во следната година.

Портпарол на владата изјави дека британските авиокомпании „јасно велат дека во моментов немаат недостиг од гориво за авиони“.

Затворањето на Ормутскиот теснец како резултат на конфликтот во Иран имаше драматично влијание врз цените на горивото за авиони и предизвика загриженост за можен недостиг во наредните месеци.

Европа, а особено Велика Британија, обично се многу зависни од увозот од регионот и се борат да најдат алтернативни резерви.

Минатата недела ЕУ изјави дека нема регулаторна причина зошто европските авиокомпании не можат да користат гориво за авиони од америка под услов воведување да биде внимателно управувано.

Во среда, комесарот за енергија на ЕУ, Ден Јоргенсен, изјави дека не очекува сериозен недостиг на краток рок, но не може да ги исклучи проблемите со снабдувањето на долг рок.

Извршниот директор на туристичкиот оператор Туи, Себастијан Ебел, исто така рече дека не очекува недостиг во наредните месеци.

Зголемувањето на цените на горивата веќе се одрази на цената на летовите на долги релации, од кои некои бележат значително зголемување.

Но, според шефовите на авиокомпаниите, некои цени на билетите во Европа всушност се намалиле бидејќи превозниците воведуваат попусти во обид да ги убедат неподготвените патници да летаат.

Сепак, Волш инсистираше дека оваа ситуација нема да трае.

„Едноставно нема начин авиокомпаниите да ги апсорбираат дополнителните трошоци што ги доживуваат“, објасни тој.

„Може да има некои случаи кога авиокомпаниите ќе направат попусти за да стимулираат одреден проток на сообраќај… но со текот на времето е неизбежно високата цена на нафтата да се одрази во повисоки цени на билетите.“

Тој додаде дека прекинот во снабдувањето со сурова нафта и оштетувањето на рафинериите во Заливот значат дека дури и ако Ормускиот теснец се отвори повторно сега, цените на горивата веројатно нема брзо да се намалат.