Повици за заедништво и еднаквост на одбележувањето на 24 години од Охридскиот рамковен договор

„Државата ја имаме само ако ја чуваме заедно. Избравме пат на мир, дијалог, компромис и заедништво," изјави Мицкоски, додавајќи дека, 24 години по неговото потпишување, договорот обезбедил мир, стабилност и зачувана унитарност на државата

На свечената седница по повод 24 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, премиерот Христијан Мицкоски и вицепремиерот Изет Меџити упатија пораки за зачувување на духот на договорот, надминување на поделбите и градење инклузивна држава.

„Државата ја имаме само ако ја чуваме заедно. Избравме пат на мир, дијалог, компромис и заедништво,“ изјави Мицкоски, додавајќи дека, 24 години по неговото потпишување, договорот обезбедил мир и стабилност.

Тој ги критикуваше политичките структури кои, според него, со години го злоупотребувале национализмот за лични интереси, и повика на фокус кон реалните проблеми – подобар живот за сите граѓани, без разлика на етничка припадност.

„Рамковниот договор не е само лист хартија. Тој е симбол на зрелост, на храброст и на мудрост. Тој е потсетник дека, колку и да се разликуваме по јазик, вера, култура или етничка припадност – сите ние делиме една историја и една заедничка иднина. Тој е доказ дека Македонија може да биде дом за сите свои граѓани, и дека различностите се наша предност“ изјави Мицкоски.

Вицепремиерот Меџити ја истакна потребата принципите на Рамковниот договор да бидат водилка за сите политики.

„Да го чуваме овој договор како наш политички и морален бисер. Да продолжиме да го спроведуваме со посветеност и визија, затоа што само така нашиот заеднички дом, Северна Македонија, може да биде правична, еднаква и просперитетна држава за сите,“ рече Меџити.

Тој нагласи дека Охридскиот договор поставил темели за нов пристап во изградбата на државата, заснован на еднаквост, инклузивност и почитување на правата како клучни елементи на демократското функционирање.

„Нашите владини политики се водат токму од овој дух – да создадеме држава што му служи на секој граѓанин, без разлика на етничка, верска или политичка припадност,“ додаде Меџити.

