Аеродромот „Схипхол“ во Амстердам, еден од најголемите во Европа, објави дека има откажано најмалку 700 летови поради снег и ветер, по неколкудневните прекини во патувањето поврзани со временските услови, пренесува Гардијан.

Повеќе од 1.000 луѓе ја поминале ноќта во „Схипхол“, соопшти аеродромот во среда, додавајќи дека биле поставени кревети за кампување и им било понудено појадок на патниците кои се принудени да спијат таму. Се очекува бројот на откажувања да се зголемува во текот на денот.

Снегот, мразот и ниските температури предизвикаа хаос низ делови од Европа оваа недела, а пет лица беа потврдени дека загинале во вторник во сообраќајни несреќи во Франција.

Околу 100 летови беа откажани на аеродромот „Шарл де Гол“ во Париз во среда наутро поради снежни врнежи и силен студ, а уште 40 беа откажани на аеродромот „Орли“ во француската престолнина, изјави францускиот министер за транспорт.

Јавните автобуски услуги во Париз и околните предградија беа суспендирани поради замрзнатите патишта, иако повеќето метро и приградски железнички системи работеа, соопштија транспортните службеници.

Метеоролошката служба „Метео Франс“ соопшти дека 38 од 96-те метрополитенски департмани во земјата – копното и Корзика – се во состојба на готовност поради обилни врнежи од снег и црн мраз, со веќе натрупани 3 до 7 сантиметри снег.

Се вели дека студениот бран бил со „редок интензитет за сезоната“. Властите веќе ги предупредија луѓето во парискиот регион да избегнуваат непотребни патувања во среда и да работат од дома доколку е можно.