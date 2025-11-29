Повеќе од 600.000 жители во Киев останаа без електрична енергија по ноќен руски ракетен и дронски напад, соопштија украинските власти. Според Министерството за енергетика на Украина, над 500.000 од нив се во самиот главен град, а остатокот во околината. Нападите биле насочени кон енергетска инфраструктура во Киев и во неколку други региони, пишува Би-би-си.

Украинските власти соопштија дека Русија во текот на ноќта лансирала околу 36 ракети и речиси 600 дронови кон цели низ целата земја, при што загинале три лица, а десетици се повредени.

Русија објави дека извршила „масовен удар врз украинскиот воено-индустриски комплекс и енергетските објекти кои го поддржуваат неговото функционирање“. Украинските власти, пак, велат дека покрај критичната инфраструктура, погодени се и повеќе станбени згради.

Украинската воздухопловна одбрана тврди дека соборила 558 дронови и 19 ракети.

Во недела во Киев се очекува температура од 2°C, а просечните декемвриски температури се под нула.

Украина возврати со напади врз руски енергетски објекти, вклучително и рафинерии и складишта, со цел да ги намали приходите што Москва ги користи за финансирање на воената кампања.