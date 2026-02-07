Најмалку 30 лица се убиени во експлозија во шиитска џамија за време на петочната молитва во пакистанскиот главен град Исламабад, соопштија локалните власти. Експлозијата во џамијата во областа Тарлаи во градот предизвика прогласување вонредна состојба во три болници во градот, а владин претставник изјави дека повеќе од 160 се повредени.

Причината за експлозијата не е јасна, но извештаите сугерираат дека нападот е извршен од бомбаш самоубиец.

Претседателот на Пакистан Асиф Али Зардари вго осуди настанот и посочи дека таргетирањето невини цивили е злосторство против човештвото и истакна дека целата нација стои рамо до рамо со погодените семејства, јавува новинската агенција АП.