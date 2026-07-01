Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски преку добро монтирано видео на неговата Фејсбук страна соопшти дека по поројниот дожд што попладнево го зафати градот, на терен биле повеќе од 1.000 работници, а Кризниот штаб на Град Скопје, службите и јавните претпријатија се целосно мобилизирани.

Дождот траеше подолго време и скопските улици се наполниле со вода, а атмосферската канализација ретко каде можеше да ја собере сета вода. Жителите на Кисела Вода најмногу пријавувале поплавени улици, а дел од граѓаните му испратија и фотографија на Ѓорѓиевски од улицата „Димо Хаџи Димов“, која била речиси целосно под вода.

Силното невреме предизвика проблеми со сообраќајот во главниот град со поплавени подвозници, заглавени возила и блокирани кружни текови.

Според градоначалникот, булеварите сега се проодни и „фала богу“ нема жртви.

Дел од медиумите објавуваа снимки и фотографии од скопјани што користат душеци за на плажа и скокаат во водата под надвозниците во градот.

Инаку, денеска во текот на денот градоначалничката на Кисела Вода Бети Стаменковска, заедно со премиерот Христијан Мицкоски и заменик-министерката за животна средина Ане Лашкоска, беа на увид на среденото корито на Мала Рада во Драчево.