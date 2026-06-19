Потпретседателот на САД, Џ. Д. Венс, се откажа од планираното патување за средба со иранските преговарачи во Швајцарија, со цел да започнат сложени разговори за спроведување на договорот од 14 точки, постигнат меѓу Техеран и Вашингтон за да се стави крај на нивната војна, изјави портпарол на Белата куќа.

Разговорите што беа планирани за денеска меѓу САД и Иран во планинскиот одморалиште Бургеншток во Швајцарија нема да се одржат, според соопштението на швајцарското Министерство за надворешни работи.

Објавата дојде откако портпаролот на Белата куќа изјави во текот на ноќта дека потпретседателот на САД, Џ. Д. Венс, се откажал од планираното патување за средба со иранските преговарачи во Швајцарија.

Американските претставници изјавија оваа недела дека ќе одржат формална церемонија на потпишување на договорот меѓу САД и Иран во Женева, но иранското Министерство за надворешни работи изрази сомнеж во тоа, велејќи дека е непотребно откако претседателите на двете земји го потпишаа договорот во среда.

Иран изјави дека е подготвен да започне технички разговори откако двата непријатели го продолжија кревкото примирје за најмалку 60 дена со договорот. Но, полуофицијалната новинска агенција Тасним претходно во четврток, пред објавата на Венс, соопшти дека преговарачите на Иран треба да видат знаци на спроведување на привремениот договор од САД пред да започнат следните рунди мировни преговори и дека нема потврда дека нивната делегација ќе отпатува во Женева.

Венс и американската делегација беа подготвени да заминат штом ќе бидат финализирани плановите за разговорите, изјави портпаролот на Белата куќа во соопштението во четврток вечерта. „Но, логистиката на овие преговори никогаш не била едноставна или предвидлива“, се вели во соопштението. Немаше непосреден одговор од иранската влада.

Дипломатските препирки околу планираната церемонија и фотографирањето ја зголемуваат неизвесноста околу тоа дали може да се најде трајно примирје во регионалната војна во која загинаа најмалку 7.000 луѓе, се зголемија цените на енергијата и се потресоа глобалните пазари.

Израел, кој не беше вклучен во мировните преговори и се дистанцира од договорот меѓу САД и Иран, продолжи со борбата против милитантната група Хезболах, која е сојузничка на Иран, во Либан, што исто така покренува прашања за тоа дали договорот ќе се одржи.

Во Вашингтон, некои од републиканските сојузници на американскиот претседател Доналд Трамп во Конгресот се запрашаа дали тој се откажал од премногу за да го заврши конфликтот, кој е непопуларен кај повеќето Американци. Трамп претходно напиша дека ќе ја заврши војната само со безусловно предавање на Иран, но меморандумот што го потпиша со Иран наместо тоа обезбедува олеснување од економските санкции, одмрзнува средства вредни десетици милијарди долари и веднаш обезбедува американски ослободувања за Иран да ја извезува својата нафта.