пон, 3 ноември, 2025

Постапка против осомничени за организација на борби со кучиња во битолско

Со постапката за истото кривично дело се опфатени и еден грчки и еден косовски државјанин кои во моментот се во бегство

Антонија ЈаневскаОд: Антонија Јаневска

-

Photo by Spencer Davis on Unsplash

Основното јавно обвинителство Битола поведе постапка против две лица за кривично дело – Убивање и мачење животни од член 233 став 3 во врска со член 22 од Кривичниот законик.

Осомничените се 44-годишен посредник во организација на борби со кучиња и 43-годишник кој во дворот на семејна куќа во битолското село Црнеец подготвил заграден ринг каде се организирале борбите.

Со постапката за истото кривично дело се опфатени и еден грчки и еден косовски државјанин кои во моментот се во бегство. Сите заедно, на 1 ноември во вечерните часови, заради користољубие, грубо злоупотребувале и изложиле на непотребни маки куче од расата „пит бул”, сопственост на осомничениот грчки државјанин, наведувајќи го да се бори со куче од расата „американски  стафорд“, сопственост на осомничениот косовски државјанин.

Во борбата кучето од расата „пит бул” се здобило со повреди – угризи од другото животно. Борбата ја следеле други лица од Косово, Грција и од Македонија, кај кои полициските службеници пронашле парични средства во различни апоени на евра и денари, а двајцата сопственици на кучињата во рингот веднаш по пристигнувањето на полицијата избегале од местото на настанот. Тие се идентификувани и по нив се трага.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Битола достави предлог за определување мерка притвор за македонските државјани инволвирани во организација на забранетите борби. Сепак, Судот донесе решение со кое им определи мерка куќен притвор. Битолското обвинителство ќе вложи жалба на одлуката.

ПОВРЗАНО

Македонија

Засолниште има, но кучиња скитници продолжуваат да ја загрозуваат безбедноста во Тетово

И покрај отворањето на засолниште за кучињата скитници во Тетово, граѓаните се уште се соочуваат со бројните кучиња по населбите. Официјалните податоци покажуваат дека...
Повеќе
Македонија

АХВ изрече забрана за вршење дејност на прифатилиште за бездомни кучиња во струмичко

По повеќе добиени претставки и реакции од граѓани на социјалните мрежи за несоодветни услови во прифатилиштето и нехуман третман на животните, стручен тим од...
Повеќе

Најнови

Македонија

Лишен од слобода возачот кој денеска удри велосипедист и го напушти местото на настанот

Денеска во Скопје, полициски службеници од СВР Скопје го лишија од слобода Х.К.(37) од Скопје, затоа што околу 12:30 часот на бул. „Гоце Делчев“ во Скопје со патничко возило „пасат“ со...
Повеќе
Визуелизации

Орце Ѓорѓиевски стана градоначалник на Скопје со поддршка од 20 отсто од гласачите

Орце Ѓорѓиевски е новиот градоначалник на Скопје, кој во вториот круг на локалните избори го победи Амар Мециновиќ од Левица. На изборите кои ги карактеризира слабата излезенот, како и големиот број...
Повеќе
Македонија

Бензините поскапуваат за половина, а дизелот за еден денар

Малопродажните цени на бензините Еуросупер БС-95 и Еуросупер БС-98 се зголемуваат за половина денар за еден литар, додека цената на дизелот се зголемува за еден денар, објави Регулаторната комисија за енергетика,...
Повеќе
Македонија

Социјалните мрежи не се само за пропаганда, туку и за регрутација на Балканци во руската војска

Регрутирањето платеници од Балканот преку апликацијата Телеграм не е само приказна за поединци што бараат заработка или авантура во туѓа војна. Оваа појава открива како дигиталните платформи ги уриваат границите меѓу...
Повеќе

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Лишен од слобода возачот кој денеска удри велосипедист и го напушти местото на настанот

Орце Ѓорѓиевски стана градоначалник на Скопје со поддршка од 20 отсто од гласачите

Бензините поскапуваат за половина, а дизелот за еден денар