Доколку цената на нафтата достигне 150 долари за барел, тоа ќе предизвика глобална рецесија, изјави за Би-Би-Си шефот на американскиот финансиски гигант „БлекРок“, Лари Финк. Тој рече дека ако Иран остане закана и цените на нафтата останат високи, тоа ќе има длабоки импликации за светската економија.

Во ексклузивно интервју, тој исто така негираше дека постои балон со вештачка интелигенција, иако рече дека новата технологија значи дека премногу луѓе се стекнуваат со универзитетски дипломи, а не доволно техничка обука.

„БлекРок“ е финансиски џин, кој контролира средства во вредност од 14 билиони долари и е еден од најголемите инвеститори во многу од најголемите компании во светот. Нејзината големина и распространетост му даваат на Финк – кој е еден од осумте коосновачи на бизнисот, кој започна во 1988 година – уникатен увид во здравјето на глобалната економија. Конфликтот на Блискиот Исток предизвика диви движења на финансиските пазари додека луѓето се обидуваат да проценат што ќе се случи со трошоците за енергија.

За Финк, прерано е да се утврди конечниот обем и исход од конфликтот, но тој верува дека тоа ќе биде едно од двете екстремни сценарија.

Во првото, ако конфликтот се реши и Иран стане земја што може повторно да биде прифатена од меѓународната заедница, тогаш цената на нафтата би можела да падне под нивото од пред војната.

Но, ако не, вели тој, тогаш би можело да има „години над 100 долари, поблиску до 150 долари за нафта, што има длабоки импликации во економијата“ и резултат на „веројатно силна и стрмна рецесија“.

Зголемувањето на трошоците за енергија доведе до тоа некои во Велика Британија да тврдат дека треба повеќе да се фокусира на производство на сопствена нафта и гас.

Во вторник, индустриското тело Offshore Energies UK изјави дека без поголемо домашно производство, земјата ризикува да стане зависна од увоз во време на растечка глобална нестабилност.

Финк вели дека земјите треба да бидат прагматични во врска со нивниот енергетски микс со користење на сите достапни извори, но обезбедувањето евтина енергија е клучно за поттикнување на растот и зголемување на животниот стандард.

Зголемувањето на цените на енергијата е многу регресивен данок. Тоа влијае на сиромашните повеќе отколку на богатите.“

Иако Велика Британија веќе има одредена сончева и ветерна енергија и јаглеводороди, ако цените на нафтата се зголемат на 150 долари за три или четири години, „ќе имате толку многу земји кои толку брзо се движат кон сончева, а можеби и ветерна енергија“.

Земјите не треба да зависат само од еден извор, вели тој. „Користете го она што го имате несомнено, но исто така агресивно се движите кон алтернативни извори.“

Некои аналитичари сугерираат дека постојат некои одгласи на периодот пред финансиската криза од 2007-08 година на пазарите во моментов. Цените на енергијата растат, а некои имаат знаци на пукнатини во финансискиот систем. Самата BlackRock е една од неколкуте фирми што имаат ограничени повлекувања од страна на нервозните инвеститори од приватните кредитни фондови. Но, Финк е убеден дека нема шанси за повторување на финансиската траума видена во 2007-08 година, кога неколку банки низ целиот свет пропаднаа или мораа да бидат спасени, бидејќи тој верува дека финансиските институции денес се повеќе безбедни.

„Воопшто не гледам никакви сличности“, вели тој. „Нула.“

Проблемите што влијаат на некои фондови сочинуваат мал дел од вкупниот пазар, а инвестициите од институциите остануваат силни, вели тој.