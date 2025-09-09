вто, 9 септември, 2025

Поскапуваат бензините и дизелот

Цената на Еуросупер БС 95 ќе биде 76, а на Еуросупер БС 98, 78 денари за литар

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Мета.мк

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад ги зголеми цените на бензините и дизелот за еден денар. Како што информираат од Комисијата од полноќ цената на Еуросупер БС 95 ќе биде 76, а на Еуросупер БС 98, 78 денари за литар.

Дизел горивото ќе се продава за 69,50 денари, а за еден денар се зголемува и цената на екстралесното масло за горење, кое ќе се продава за 69 денари за лират.
Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се намалува за 1,245 денари за килограм и сега изнесува 37,148 денари.

ПОВРЗАНО

Македонија

Бензините посакапуваат за еден, а дизелот за половина денар

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад (РКЕ) донесе одлука да ги зголеми малопродажните цени на нафтените деривати....
Повеќе
Подглавна секција

Евтина струја – дали навистина плаќаме најниска цена на електричната енергија во Европа?

За своето тврдење дека ние сме држава во Европа која има една од најниските цени за електрична енергија за домаќинства, премиерот Мицкоски се повикува...
Повеќе

Најнови

Македонија

Поскапуваат бензините и дизелот

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад ги зголеми цените на бензините и дизелот за еден денар. Како што информираат од Комисијата од полноќ цената...
Повеќе
Култура

Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“ годинава во рацете на Дариус Конџи

Дариус Конџи е добитник на Златна камера 300 за животно дело на 46 издание на Интернационалниот фестивал за филмска камера „Браќа Манаки“, соопштија денеска организаторите на фестивалот на прес-конференција. Оттаму информираат дека...
Повеќе
Главна секција

Повторно редици пред студентскиот дом „Гоце Делчев“, од дигитализацијата нема абер

Со документи, торби и куфери во раце, стотици студенти денеска чекаа ред пред студентскиот дом „Гоце Делчев“ за да можат да се вселат во нивните соби. И годинава како и минатите,...
Повеќе
Македонија

Утре во Јуроп Хаус ќе се одржи Промоција на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија

Утре на 10 септември во Јуроп Хаус Фондацијата Метаморфозис, заедно со Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa ќе ја одржи Промоцијата на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија. Настанот ќе...
Повеќе

Поскапуваат бензините и дизелот

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад ги зголеми цените на бензините и дизелот за еден денар. Како што информираат од Комисијата од...

Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“ годинава во рацете на Дариус Конџи

Повторно редици пред студентскиот дом „Гоце Делчев“, од дигитализацијата нема абер

Утре во Јуроп Хаус ќе се одржи Промоција на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија

Непалскиот премиер поднесе оставка по насилните протести против забраната на социјалните медиуми

Неосновано се обвинува дека државата ги подметнува пожарите за да спроведе некаква тајна агенда

Егзит во 2026 година нема да се одржи во Србија, ниту во Скопје

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Златна камера 300 за животно дело на „Браќа Манаки“ годинава во рацете на Дариус Конџи

Повторно редици пред студентскиот дом „Гоце Делчев“, од дигитализацијата нема абер

Утре во Јуроп Хаус ќе се одржи Промоција на Извештајот во сенка за слободата на медиумите во Северна Македонија