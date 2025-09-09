Поскапуваат бензините и дизелот

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад ги зголеми цените на бензините и дизелот за еден денар. Како што информираат од Комисијата од полноќ цената на Еуросупер БС 95 ќе биде 76, а на Еуросупер БС 98, 78 денари за литар.

Дизел горивото ќе се продава за 69,50 денари, а за еден денар се зголемува и цената на екстралесното масло за горење, кое ќе се продава за 69 денари за лират.

Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се намалува за 1,245 денари за килограм и сега изнесува 37,148 денари.