Умерениот социјалист Антонио Хозе Сегуро извојува убедлива победа во вториот круг од претседателските избори во Португалија, триумфирајќи над својот крајно десничарски противник, Андре Вентура, чија партија Чега сепак успеа да освои рекорден дел од гласовите, пренесува Гардијан.

Сегуро освои 66,8% од гласовите наспроти 33,2% на Вентура на изборите, кои се одржаа и покрај неделите на нарушувања предизвикани од смртоносни бури. Гласањето за избор на наследник на претседателот во заминување, Марсело Ребело де Соуза, беше обележано со меѓупартиски притисок за да се спречи можноста за победа на Чега, при што некои високи десничарски личности го поддржаа кандидатот на централно-левичарската партија за да го спречат Вентура да влезе во претседателската палата.

„Одговорот што го даде португалскиот народ денес, нивната посветеност на слободата, демократијата и иднината на нашата земја, ме прави природно трогнат и горд на нашата нација“, рече Сегуро.

Вентура, поранешен фудбалски стручњак, колумнист, семинарист и романописец, кој ја основал Чега пред седум години, рече дека резултатот покажува дека „пораката од португалскиот народ е јасна“, додавајќи дека Чега сега е главната партија на десницата и „наскоро ќе владее со Португалија“. Претходно во неделата, тој го обвини „целиот политички систем“ дека се обединува против него.

Крајнодесничарската, антиестаблишмент партија повторно се обиде да ја направи имиграцијата клучно прашање во кампањата, поставувајќи билборди низ целата земја на кои пишуваше „Ова не е Бангладеш“ и „На имигрантите не треба да им биде дозволено да живеат од социјална помош“.

Резултатот на Чега далеку ги надминува 22,8% што ги освои на општите избори во мај минатата година – и 31,2% што ги освои владејачката, централнодесничарска Демократска алијанса за да ги добие тие избори и да го донесе Луис Монтенегро на функцијата премиер.

Европските лидери брзо му ги упатија своите честитки на Сегуро. Францускиот претседател, Емануел Макрон, изјави дека со нетрпение очекува да соработува со својот нов португалски колега за да служи на „Европа која одлучува сама за себе и е поконкурентна, посуверена и посилна!“.

Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европската комисија, рече дека фактот што португалските граѓани го искористиле своето право на глас „и покрај уништувањето предизвикано од бурите, покажал извонредна демократска отпорност“. Таа додаде: „Гласот на Португалија во одбраната на нашите заеднички европски вредности останува силен“.

Кампањата за вториот круг од изборите беше засенета од две големи бури што доведоа до прогласување состојба на катастрофа која е продолжена до 15 февруари. Вентура побара гласањето да се одложи за една недела, нарекувајќи го „прашање на еднаквост меѓу сите Португалци“.

Но, националната изборна комисија соопшти дека гласањето ќе се одржи според закажаното, велејќи: „Состојбата на катастрофа, временските предупредувања или генерално неповолните ситуации сами по себе не се доволна причина за одложување на гласањето во град или регион“.

Сепак, последиците од бурата Леонардо доведоа до тоа околу 20 тешко погодени изборни единици да го одложат гласањето за една недела. Одложувањето влијаеше на околу 37.000 регистрирани гласачи – околу 0,3% од вкупниот број – и веројатно нема да влијае на целокупниот резултат.

Претседателската функција во Португалија е во голема мера церемонијална, но има некои важни овластувања, вклучително и можноста за распуштање на парламентот под одредени околности. Вентура рече дека би бил „поинтервенционистички“ претседател, залагајќи се за зголемени овластувања за шефот на државата.

Сегуро се позиционираше како умерен кандидат кој би соработувал со централно-десничарската малцинска влада на Црна Гора, отфрлајќи ги популистичките, антиимигрантски тиради на Вентура.

Крајната десница, исто така, покажа силен настап преку границата во Шпанија, каде што Вокс го дуплираше бројот на места за да заврши трет на изборите одржани во североисточниот регион Арагон.

На актуелната, конзервативна Народна партија (ПП), која ги доби изборите и покрај тоа што изгуби две места, повторно ќе ѝ треба поддршката на Вокс за да управува со регионот. Шпанската социјалистичка работничка партија на премиерот, Педро Санчез, заврши втора и изгуби пет места.

Санчез, чиј внатрешен круг и партија беа погодени од низа обвинувања за корупција, му честиташе на кандидатот на ПП, Хорхе Аскон, но инсистираше дека социјалистите остануваат „единствената прогресивна алтернатива“.