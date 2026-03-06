Португалија е казнета со 10 милиони евра од страна на судот на ЕУ за непочитување на законите за животна средина што бараат од неа да го заштити биодиверзитетот. Исто така, ѝ е наредено да плаќа 41.250 евра дневно додека не се усогласи со претходна судска наредба донесена во 2019 година. Судот соопшти дека ја изрекува максималната можна казна за да ја „охрабри“ Португалија да го прекине прекршувањето.

Дневната казна одговара на казна од 750 евра за секое од 55-те места за кои судот рече дека „сè уште не се заштитени“ и покрај тоа што на Лисабон му беше наредено пред седум години да се усогласи со законите на ЕУ. Казната ќе се намали за 750 евра дневно по место што е усогласено.

Судот во соопштението наведува: „Судот смета дека ова се особено сериозни прекршувања на законодавството на ЕУ за животна средина, во кое Португалија упорно продолжува.

Со оглед на тоа што територијата на Португалија е домаќин на богат биодиверзитет, вклучувајќи 99 типови живеалишта и 335 видови опфатени со директивата за живеалишта, она што е во прашање за заедничкото наследство на Европската Унија таму е особено важно.

„Со оглед на ова, како и на значителното времетраење на прекршокот и капацитетот на Португалија да плати, судот го утврдува износот на паушалниот износ на 10 милиони евра.“

Европската комисија со години се бори да ја принуди Португалија да ги зачува и заштити живеалиштата и видовите во областите што требало да бидат назначени за зачувување според директивата на ЕУ за живеалишта.

Според правото на ЕУ, местата од „значајност на заедницата за атлантскиот биогеографски регион“ вклучуваат Пенеда-Герес, единствениот национален парк во Португалија, природниот парк Литорал Норте и реките Мињо и Лима.

Вклучени се и Валонго, дом на ретки видови папрати и важно место за златно-пругастиот саламандер, планинскиот венец Сера Д’Арга и Корно до Бико, заштитен пејзаж, покажуваат записите.

Судот му наложи на Лисабон да се придржува до директивата на ЕУ за живеалишта во случај што го покрена Европската комисија во 2019 година по обвинувањата дека не ги назначила местата од значење за заедницата како посебни подрачја за зачувување (ПЗЗ).

Според директивата, земјите мораа да ги назначат местата ПЗЗ на кои им е потребна заштита во рок од шест години, со придружни мерки за заштита на ретките живеалишта и видови.

Во 2019 година, судот утврди дека Португалија не ги исполнила своите обврски за назначување на 61 област. Портпаролот на португалската влада изјави дека судскиот спор траел 30 години и опфаќал 12 влади, но дека минатиот април владата започнала „интензивен законодавен процес што овозможил брз напредок во означувањето и одобрувањето на плановите за управување“.

„Останува многу малку да се направи за да се заврши работата и Португалија целосно да ги исполни обврските што произлегуваат од директивата за живеалишта“.