пон, 13 октомври, 2025

Поројни дождови во Шпанија оставија голем број луѓе заробени во возила

Агенцијата за цивилна заштита на Каталонија ги повика жителите во делтата на Ебро во Тарагона да останат во своите домови, бидејќи се предвидуваат уште дождови

Сања Наумовска

-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cotxes_arrossegats_per_la_DANA_2024_en_Catarroja.jpg/ Manuel Pérez García and Estefania Monerri Mínguez

Поплави предизвикани од поројните дождови оставија голем број луѓе заробени во возила во североисточниот регион Каталонија во Шпанија, велат официјални лица.

На видеа кои се појавија на социјалните мрежи се гледаат порои од каллива вода како се шират низ градовите Ла Рапита и Санта Барбара во покраината Тарагона и поместуваат сè што им е на патот. Највисок црвен аларм е прогласен во крајбрежната покраина од страна на националната метеоролошка агенција на Шпанија AEMET.

Досега нема извештаи за смртни случаи или повредени.
Агенцијата за цивилна заштита на Каталонија ги повика жителите во делтата на Ебро во Тарагона да останат во своите домови, бидејќи AEMET предупреди за 180 милиметри дожд за 12 часа во областа.

„Ситуацијата е комплицирана и се предвидуваат уште дождови“, изјави Кристина Висенте, висок службеник во агенцијата, цитирана од весникот „Ла Вангуардија“.

Поаѓањата на возовите од градовите Барселона и Валенсија се суспендирани до понатамошно известување по должината на главно крајбрежниот медитерански коридор. Неколку региони во југоисточна Шпанија – вклучувајќи ги и Балеарските Острови – во последните денови беа погодени од обилни дождови и поплави, резултат на бурата Алис на медитеранот.

