Поразот на унгарскиот премиер, Виктор Орбан, треба да предизвика остар удар врз една од двете главни политички партии во Америка. Чудно, но не се тоа републиканците, длабоко вложени иако беа во Орбан како сопатник. Несомнено е дека падот на Орбан е загуба за политиката во стилот на MAGA и потсетник дека дури и развиен систем на таканаречена „нелиберална демократија“ има свои граници.

Претседателот Доналд Трамп и потпретседателот Џ.Д. Венс посветија личен кредибилитет и политички капитал за одржување на орбанизмот, вклучително и со испраќање на Венс да води кампања за премиерот во последните денови од изборите. Исходот е неуспех за Белата куќа и понижување за нејзиниот најдобар пријател во Европа. Но, најостраната порака од Будимпешта треба да биде за демократите, колку и да звучи чудно.

Тоа е затоа што соборувањето на Орбан претставува нов триумф за одреден бренд на револуционерна политика: онаа дефинирана од реформистички кандидати кои основаат нови партии и ги разнесуваат старите, победувајќи на избори со тоа што ги прават традиционалните политички структури застарени. Унгарецот Петер Маѓар, лидерот на анти-Орбановата партија Тиса, е најновиот победник во овој калап. Не постои еквивалентна фигура меѓу американските противници на Трамп.

Ова не е само изборниот вкус на моментот во Унгарија, поранешна комунистичка земја со население приближно колку она на Њу Џерси – тешко дека е показател за американскиот електорат. Наместо тоа, Маѓар се приклучува на еклектичен клуб на успешни бунтовници расфрлани од Париз и Рим и Отава до Буенос Аирес и Сеул и Вашингтон.

Нема идеолошка кохерентност во оваа група. Вклучува технократски поранешен централен банкар, поранешен адвокат за труд кој ги критикува конгломератите, либертаријански активист кој користи моторна пила и хотелски инвеститор опседнат со тарифи, кој стана ѕвезда на ријалити-шоуа.

Маѓар, 45, беше нејасен функционер од средно ниво во партијата на Орбан пред да стане отпадник во спектакуларно бегство, вооружен со осудувачка тајна снимка од неговата сопруга која служела во владата на Орбан.

Она што им е заедничко на овие политичари е патот до власта. И тоа е пат на кој демократите се спротивставуваат една деценија откако Трамп стана доминантна фигура во американската политика, уништувајќи ја традиционалната Републиканска партија по патот.

Оттогаш, демократите во голема мера се придржуваат до начинот на размислување на команда и контрола што им го даде крунисувањето на Хилари Клинтон во 2016 година, ненадејното бегство на партијата на безбедно место со Џо Бајден во 2020 година и помазанието на Камала Харис во 2024 година без дури ни преправа за оспорена номинација. Барем на национално ниво, политичката култура на демократите го цени редот и неконфронтацијата, почитувањето на групите на интереси и демографскиот симболизам, почитувањето на нормите пред оригиналното размислување и големите идеи.

Ова беше лош натпревар за ерата на конвулзии низ слободниот свет.

Американскиот партиски систем е силно оклопен против нарушувања. Би било речиси невозможно да се повтори овде она што го направи Маѓар во Унгарија – или она што го направија Французинот Емануел Макрон и Аргентинецот Хавиер Милеи пред него – и да се претвори млада политичка организација во лично возило и да се донесе на национална власт во миг. Ние немаме секундарни политички партии кои можат да се истакнат во една кампања, како „Фратели д’Италија“ на Џорџија Мелони или „Д66“ на Роб Јетен во Холандија.

Сепак, како што покажа самиот Трамп, можно е да се проголта голема партија одвнатре – командувајќи со стара институција со поддршка од граѓаните, отфрлајќи ги нејзините вкоренети лидери, преобразувајќи ја во нов имиџ и добивајќи свеж изглед од гласачите на кои не им се допаѓаше старата верзија. Марк Карни направи нешто слично во Канада, со многу поинаква политичка агенда. Истото го направи и Ли Џе Мјунг во Јужна Кореја.

Потребен е посебен вид кандидат за да се спроведе ваков политички проект, и веројатно таков што нема да победи на натпреварите за популарност со членови на конвенционален партиски комитет или законодавен групен комитет. Маѓар, извести мојот колега Макс Грира, од неговите колеги се смета за тврдоглав, импозантен и егоцентричен, а исто така очигледно е најсмртоносниот ривал со кој се соочил Орбан. Се сеќавам дека слушнав од еден висок канадски пратеник дека Карни бил академик кој сигурно ќе пропадне во изборната политика, само неколку месеци пред да ја ослободи Либералната партија од сенката на Џастин Трудо и да ја доведе до неверојатен пресврт.

Доколку демократите сакаат да го сфатат навестувањето, ќе обрнат внимание на лидерите кои ги фрустрираат своите колеги во Вашингтон и им се спротивставуваат на политичките шефови во своите матични држави, а помалку време ќе потрошат за мерење на аплаузот на разни конвенции од посебен интерес и донаторски собири.

И републиканците би било мудро да го сторат истото, наместо да чекаат непопуларен претседател во неговите 80-ти години да го именува својот наследник некаде следната година, како што направија демократите под Бајден.

Најсилниот наследник на Трамп – од која било партија – не би бил некој што се искачува по скалите и чека на својот ред, туку некој што е подготвен да ја преземе улогата преку нарушување и борба.

Извор: Политико